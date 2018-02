'Abraza' muy fuerte

Una de las icónicas piezas de Juan Gabriel, ‘Abrázame muy Fuerte’, tomó una nueva forma en la voz de Gino Silver para rendirle tributo y rememorar a quien fue el gran ‘Divo de Juárez’.Gino, quien lideró la banda de rock Asha en la década de los ochenta, realizó el lanzamiento oficial de esta nueva versión de la pieza, cantada en inglés y español, el pasado sábado 10 de febrero.“Yo me identifico con el sentimiento que tuvo Alberto Aguilera de que el tiempo nos va a ganar a todos, no se detiene por nadie, ahorita es el momento de vivir y de amar, es una de las cosas que me enseñó él”, compartió Silver para El Diario de Juárez.El cantante de 55 años, quien tiene más de tres décadas de trayectoria artística, decidió grabar este sencillo debido a los momentos que vivió con Juan Gabriel en los ochenta, cuando lo conoció en El Paso y le pidió consejos para crecer como músico.“Él era un súper artista que ya sabía el caminito de cómo hacer que tu música llegará a las disqueras, entonces, esa era la información que nosotros queríamos obtener y terminamos haciéndonos sus amigos, fanáticos, alumnos, todo”, dijo.‘Abrázame muy fuerte’, en la voz de Gino Silver, ya se encuentra en la página oficial de Facebook y de YouTube del cantante, así como también el vídeo que dirigió y produjo el cineasta juarense de 44 años, Efrén Gutiérrez.“El vídeo es un mensaje de hacer una pausa aunque el tiempo no se detenga, nosotros si podemos hacer una pausa para pensar en los demás y que siempre es momento de abrazar a alguien y de soltar todo lo negativo”, explicó Gutiérrez.Este material audiovisual fue filmado por el cineasta, quien tiene 16 años trabajando en la industria del cine, a finales de enero en distintas locaciones de la ciudad, pues la siempre se buscó que tanto el vídeo como la canción fueran hechos en Juárez, por juarenses.Nombre: Silverio HolguínLugar de nacimiento: Nacido en Frankfurt, Alemania, y de padres chihuahuensesFecha de nacimiento: 18 de octubre de 1963 (55 años)Facebook: Gino Silver

