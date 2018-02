Pegan cintas de Marvel

Ciudad de México— Una cinta de un superhéroe, como ya se habían hecho otras, es lo que se planteó con ‘Iron Man’ (2008). No aspiraban a más.Una década después, Marvel Studios ha construido un universo cinematográfico que abarca más de 20 películas (por lo menos anunciadas) y miles de millones de dólares recaudados en taquilla.“Nunca tuvimos la visión de lo que esto iba a ser, nosotros queríamos hacer una película en el 2006 y ésa fue la que empezó todo.“Cuando la hicimos, y de ahí partió la oportunidad de hacer el mundo que hemos creado, no nos dimos cuenta y hemos venido creándolo en este tiempo y es una carrera constante. Es como hacer un triatlón”, dijo Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de producción física de los estudios.El décimo aniversario del llamado Universo Cinematográfico de Marvel, que incluye películas taquilleras como ‘Los Vengadores’, lo celebraron recientemente con la publicación de una fotografía en la que aparecen actores, directores y productores que han participado en las historias.Y fue, sostuvo Alonso, un momento de análisis de todo lo que han logrado.“Fue como que tuvimos un momento en el que dijimos: ¡Mira lo que hicimos! “Ese día estábamos todos en un set, que además estaba como despojados de toda la entidad de lo que son los estudios y eran solamente los seres humanos que crearon la última década”, agregó la productora de origen argentino.A 10 años de emprender esa aventura fílmica, Alonso se atreve a atribuir el éxito a qué más allá de los superpoderes, se trata de historias de seres que buscan ser mejores.Y bueno, a que con un toque de humor son una fuente casi infalible de entretenimiento.“Una de las cosas que queremos es que si la gente nos da dos horas o dos horas y 15 minutos de su vida es que cuando te vayas, jamás diga ‘qué perdida de tiempo’.“Que cuando termine de verla, aunque no se acuerde de la película, se sienta un poquito menos pesado de lo que es la vida antes de entrar”, dijo la coproductora.No obstante, reconoce que uno de los puntos débiles en estos 10 años ha sido la diversidad e inclusión, las cuales han sido uno de sus objetivos como directiva de los estudios.Y que finalmente se ven en todo su esplendor con ‘Pantera Negra’, cinta con un superhéroe afroamericano, y Capitán Marvel, la primera superheroína de los estudios.“Dos momentos del mundo cinematográfico que forjan un poquito más lo que son las grandes aperturas para las generaciones nuevas, no solo para las nuestras.“Es importantísimo que todos tengamos nuevas experiencias, pero lo más importante es que la gente joven, que ni siquiera trabaja ahora, que cuando lleguen a su vida laboral puedan tener otras puertas que se les abran”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.