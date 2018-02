Algo mágico para juarense

Aún faltan seis meses para la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) y Ciudad Juárez ya se hizo presente, pues la fronteriza Yeraldín Alexa Balcázar participará en el décimo Rally Universitario GIFF con el cortometraje ‘Algo Mágico Sucederá’.La joven de 23 años, quien vive en Mexicali desde el 2016 debido a que decidió perseguir su sueño y estudiar en Medios Audiovisuales en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es la directora de la producción que fue escrita por su compañero Guillermo López, el guionista de la historia.“En agosto del año pasado asistí al Festival de Guanajuato y fue cuando me di cuenta de que existía este rally, y decidí participar con Guillermo. Él escribió un guión muy bello de amor”, platicó Balcázar –vía telefónica- para El Diario de Juárez.Ambos decidieron enviar su solicitud para participar en la competencia a principios de enero, y unas semanas después, de 178 guiones de todo el país, recibieron la noticia de quedar entre los 25 preseleccionados; y en febrero se posicionaron como uno de los seis semifinalistas.“Me siento muy feliz. De hecho cuando nos dieron la noticia estaba en la escuela y hubo una conmoción el salón de clases porque somos un equipo de 10 estudiantes de cuarto semestre”, expresó.Este Rally tiene como objetivo apoyar al talento universitario a través de una competencia que consiste en filmar los cortometrajes en un lapso de 48 horas, siendo este el gran reto final, pues el concurso inicia desde que se anuncia a los seis seleccionados.Desde febrero y hasta julio los estudiantes participarán en un proceso formativo de talleres y diplomados de guión, dirección, iluminación y fotografía, todo con el objetivo de prepararse para los dos días en los que tendrán que filmar, editar y terminar su corto.“Tendremos que viajar un promedio de ocho veces a la Ciudad de México, Guanajuato y Miguel de Allende, y nuestra principal desventaja es que estamos muy lejos a diferencia de los otros equipos que se encuentran a un par de horas de las ciudades”, comentó.A pesar de la universidad los esta apoyando con viáticos, los jóvenes se encuentran realizando actividades y buscando patrocinios para poder cubrir todos los gastos que tendrán durante estos seis meses, antes de que arranquen las grabaciones el 26 de julio en Guanajuato.“Nosotros siempre le hemos tenido mucha fe al proyecto, porque bueno, todas las historias son buenas pero pueden suceder en cualquier otro lugar que no sea Guanajuato, y nuestra historia no, se hizo pensando en Guanajuato”, explicó.Cuando termine la competencia de 48 horas, el equipo de Yeraldín y los otros cinco participantes de Tepic, Querétaro, San Luis Potosí y de la Ciudad de México, presentarán su cortometraje en el Teatro Juárez el 29 de julio, día en el que se anunciará al ganador.Realismo mágicoSinopsis: Las calles de Guanajuato están vestidas por sus artistas callejeros y todos tienen una historia que contar. Helena se enamora de Paco y su vida se llena de magia, pero el encanto no dura para siempre.Facebook: @AlgoMagicoSucederaInstagram: @algomagicosucederaCorreo: [email protected]

