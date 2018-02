Boda no, hijos sí

Ciudad de México— La experiencia en el matrimonio lo dejó decepcionado, por lo que Sebastián Rulli no se ve en el altar en un futuro cercano.Pero, eso no impide que haga planes a futuro con Angelique Boyer, con quien lleva tres años de noviazgo.“Para mí el matrimonio no es importante, yo creo que el soñar una vida junto a otra persona, tener planes, organizarse y futurear es la base de una relación sólida y mientras tenga eso, no necesito que me prometan algo que esté firmado en un papel”, señaló el actor.Y aunque este año sus padres cumplieron 44 años de casados, no volvería a apostarle a ésa forma de unión después de estar casado durante cuatro años con la conductora argentina Cecilia Galliano, con quien tuvo a su hijo Santiago, que tiene ocho años.“Dicen que el matrimonio es la causa principal de los divorcios, uno se lleva sorpresas, cuando firmas no sabes lo que firmas y cuando quieres salirte, de repente todo cambia”.Aún no hay planes, pero lo que sí ilusiona a Rulli es volver a convertirse en papá.“Me siento totalmente pleno, muy enamorado y si Dios quiere que sea papá otra vez, estoy abierto a serlo”, aseguró.Sin embargo, en la ficción, intentará casarse. El actor argentino protagonizará la obra ‘Hasta que la Boda nos Separe’, producida por Rubén Lara, en la que da vida a Miguel López, un mujeriego que se siente atrapado cuando decide comprometerse con Jessica (Verónica Jaspeado).“Es una obra para divertirse, para entretener, mi personaje es un chavo sencillo, humilde, con pocas aspiraciones que se enamora de una chava muy fresa, pero a la mamá de ella no le hace gracia", adelantó.