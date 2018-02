Leyenda felina

San Diego— Con la guerra contra Thanos a la vuelta de la esquina, Marvel Studios apuesta primero por la que es su película más ambiciosa e inclusiva hasta la fecha: ‘Pantera Negra’.El filme arranca poco después de los eventos ocurridos en ‘Capitán América: Guerra Civil’, donde el Rey T’Challa (Chadwick Boseman) hizo su debut en el Universo Cinemático de la compañía.“Nos ubicamos justo después de los eventos de ‘Guerra Civil’, donde T’Challa perdió a su padre. Está aprendiendo a convertirse en el nuevo líder de su pueblo, pero aún sigue lidiando con esa pérdida.“Él se encuentra en una transición emocional y de responsabilidad muy fuerte, la cual, al inicio de la película, se verá interrumpida rápidamente. Su mundo dará otra vuelta radical”, adelantó Boseman.En la ausencia del diplomático, su némesis, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), un letal ex soldado entrenado por los estadounidenses y exiliado de Wakanda, trata de apoderarse del país.“Creo que Erik tiene su propio punto de vista sobre lo que debería ser y pasar en Wakanda. Tiene sus ojos clavados en el trono y hará hasta lo imposible por conseguirlo.“Es un papel que me emociona, pues llevaba mucho tiempo queriendo hacer un villano y este que me tocó no es cualquiera: es un gran estratega, analítico y paciente”, explicó el actor en la pasada Comic Con.Killmonger unirá fuerzas con el traficante Ulysses Klaue (Andy Serkis), mientras que T’Challa hará lo propio con el agente de la CIA Everett K. Ross (Martin Freeman).Todo esto en medio de una acción trepidante y llena de efectos especiales, además de que el filme junta a un reparto mayoritariamente afroamericano, así como mucho hip-hop.“Crecí siendo este jovencito afroamericano que amaba los cómics y los superhéroes, sin importarle qué color de piel tenían. Leía a los X-Men y a Spider-Man. Hasta que crecí fue que busqué a un héroe que luciera como yo.“Cuando me topé con Pantera Negra logré una conexión más profunda con los cómics. Hacer esta cinta con un estudio como Marvel y con un elenco completamente afroamericano, es un sueño para mí”, indicó el afroamericano Ryan Coogler, director del filme.La película también apuesta por poner al frente de la historia a un grupo de mujeres poderosas y explosivas, interpretadas por Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Dani Gurira y Letitia Wright, entre otras.“Sheri, mi personaje, es la hermana menor de T’Challa y es la genia tecnológica de todo Wakanda. Es la que diseña todos los gadgets que usa su hermano, una mujer científica muy inteligente y fuerte.“Fue un sueño para mí interpretarla, porque es un personaje que puede inspirar a las niñas de color”, acotó Wright.Nyong’o quieninterpreta a Nakia dijo que le gusta el personaje porque es independiente, leal y resistente, cualidades con las que se identifica, aunque admitió que el último adjetivo la representa en menor proporción.Estreno hoyEl Paso: funciones desde las 7:00 p.m.Juárez: A la medianoche

