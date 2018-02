Monterrey.- En 50 años de carrera que tiene como una de las bandas emblemáticas del rock pesado, Deep Purple ya se ganó su lugar y no está para concesiones ni para complacencias absurdas.Al menos así lo percibe Roger Glover, bajista de la banda que actuará en el Corona Hell & Heaven en mayo, en la Ciudad de México, ya que dice que tienen un público cautivo que no necesita de escándalos, número de seguidores o reverencias para que confíe en lo que hacen sobre el escenario.“Hay que ser muy precisos al momento de hablar de lo que nosotros hemos logrado: mantenernos. Somos una agrupación que se ha mantenido vigente, que sigue atrayendo público, que sigue siendo rentable ¿por qué habríamos de hacer concesiones?“No se trata de llegar a análisis básicos de fama o popularidad. Esa, hoy la tiene cualquiera. El que una persona tenga miles de seguidores no significa que es negocio, y a nosotros lo que nos interesa es seguir siendo redituables y poder trabajar en lo que nos apasiona que es crear y presentar música”, señaló Glover en enlace telefónico desde su casa en Suiza.El músico inglés, de 72 años, comentó que no puede dedicarse a alimentar redes sociales.“Soy un hombre de familia, tengo hijos, tengo responsabilidades ¿a qué hora me podría poner a hacer todo eso? Quizás somos chapados a la antigua, pero trabajamos tanto durante una gira, que lo queremos en un día libre es estar con la familia y no saber de trabajo.“Estamos conscientes de que vivimos un boom generacional, y que hay público y espacio para todo, pero, de cualquier forma, no me interesa mucho andar tomando fotos y contando qué estoy haciendo cada cinco minutos”, señaló la estrella de la agrupación, cuya cuenta oficial de Twitter es @_Deep- Purple, la cual, aclara, es alimentada por algunos músicos y su management.