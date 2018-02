Delgada por enfermedad, no por drogas

Ciudad de México— Gigi Hadid compartió en Twitter información sobre la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que sufre y el cual afecta a su sistema inmunitario y trae como consecuencia la disminución de la actividad tiroidea, informó El País.“Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando empecé a los 17 años todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto; a todos aquellos que dijeron que estaba demasiado gorda para la industria, lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esto.”, explicó la modelo de 22 años.Hadid explicó que desde hace tiempo se medica para controlar esta enfermedad crónica que, entre otras cosas, provoca fatiga extrema, problemas metabólicos e incapacidad del cuerpo para mantener el calor.“Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectar al cuerpo, siempre he comido igual, mi cuerpo simplemente lo tolera de forma diferente ahora que mi salud está mejor. Puedo estar demasiado delgada para ustedes. Honestamente, yo no quiero esta delgadez, pero me siento más saludable internamente”, dijo Hadid.“No voy a dar más explicaciones sobre cómo está mi cuerpo, al igual que cualquiera, con un tipo de cuerpo que no se ajusta con sus expectativas de belleza no debería tener que hacerlo. No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejen de meterme en el mismo saco sólo porque no entiendan que mi cuerpo ha madurado”, concluyó la modelo.No es la únicaHadid no es la primera celebridad que revela que sufre una enfermedad que afecta a su cuerpo, la actriz Sarah Hyland, famosa por su papel en ‘Modern Family’, contestó a la gente que la criticó por su delgadez confesando que sufría una enfermedad.