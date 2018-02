Desnudo por Olimpiada

Ciudad de México— La esquiadora freestyle alemana Lisa Zimmermann se unió a la lista de deportistas que han posado para el conejito.Luego de no haberse recuperado a tiempo de una lesión y quedar marginada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, la deportista de 21 años, que era una de las favoritas a conquistar una medalla de oro, decidió posar para la revista Playboy en la edición de su país.“Llegó un momento en el que me volví loca (por no competir). Tenía la necesidad de moverme, pero no me dejaban por lo duro que es la recuperación. No soy el tipo de persona que se va por ahí a tomar café, si salgo tiene que haber acción”, dijo la atleta a la publicación.Zimmermann se lesionó la rodilla y eso le impidió participar en la competencia que inició el 9 de febrero, como parte de la delegación alemana, por lo que la invitación de la revista para ser una de sus ‘conejitas’ fue atractiva, una oportunidad para ‘sanar’ la herida de no poder competir en Pyeongchang.“No estará en Corea del Sur, pero todo el mundo habla de ella”, señaló el sitio Sportbuzzer, aludiendo a la portada y al reportaje fotográfico que tanto revuelo está causando.En su cuenta de Instagram, Zimmermann suele compartir videos para mostrar sus habilidades en las pistas, y a raíz de su desnudo en Playboy, publicó una foto tomada en la piscina mientras realiza sin ropa, un ejercicio de equilibrio.Esquiadora freestyleFecha de nacimiento: 2 de marzo de 1996 (edad 21)Originaria de: Nuremberg, AlemaniaEstatura: 1.65 mts.Peso: 61 kgs.Otras atletas alemanas que se han desnudado para la revista de adultosKatarina Witt (52 años)La patinadora artística alemana, ganadora de oro en los Olímpicos Invernales de 1984 y 1988, posó en diciembre de 1998 y su edición fue de las más vendidas en la historia de la revista.Nicole Reinhardt,Romy Tarangul, Katharina Scholz y Petra NiemannLa alemana olímpica en 2008, Nicole Reinhardt, conocida por competir en piragüismo, posó en ese mismo año junto a las también deportistas teutonas Romy Tarangul, Katharina Scholz y Petra Niemann.Selección alemanaAntes del Mundial Femenil 2011 que se disputó en territorio teutón, cinco jugadoras del equipo posaron para Playboy de su país para promocionar el evento.Atletas alemanasDe cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, varias destacadas deportistas alemanas se desnudaron para la revista: Julia Lier (remo), Isabelle Härle (natación), Katharina Bauer (salto con pértiga), Nadja Pries (BMX) y Petrissa Solja (tenis de mesa)

