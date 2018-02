Cambia machete por espada

Ciudad de México— Danny Trejo es un hombre de armas tomar... de manera literal.Sólo que en esta ocasión no usará pistolas, metralletas o el popular machete que lo volvió un ícono en los filmes de acción.Ahora, el actor pondrá a prueba el filo de legendarios instrumentos de guerra de la humanidad en ‘Hombres de Armas’, que se transmite los martes por History (8:00 p.m.).“Me divertí tanto haciendo el show, utilizando todas estas armas y lo cierto es que a lo largo de toda mi trayectoria en la industria fílmica he aprendido a entender la armería”, dijo Trejo en conferencia telefónica.El programa presenta los instrumentos de batalla que han protagonizado guerras y batallas, en lugares que van desde China a África, y los alcances letales de éstas.Cada episodio, un equipo de artesanos reproduce las armas, con la tecnología disponible en la época que fueron creadas originalmente, para después probar sus capacidades.No se trata de un show que promueva el uso de estos instrumentos capaces de arrancar la vida de una persona, sino una lección de historia divertida con él como instructor.“Estamos usando espadas, cuchillos y cosas con las que sería muy complicado masacrar a mucha gente. No son armas de destrucción masiva, sino esas que se usaban hace muchos años. Como una espada katana.“Cuando estás al frente de un show es una gran plataforma para hacer lo que quieras. Y es una manera de seguir apoyando a los que no tienen hogar, a los veteranos y a los jóvenes que están en problemas”, agregó el actor.La estrella de ‘Machete’ no pudo negarse a la invitación que le hizo el director Robert Rodriguez, con quien ha colaborado en cintas como ‘Desperado’ y ‘Predators’.

