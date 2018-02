Ciudad de México— El músico británico Roger Waters regresará a México para escenificar durante tres conciertos su nueva gira Us + Them en noviembre y diciembre próximo, en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, según lo anuncia en su página oficial.En su tour, el músico de 74 años presenta un repertorio de las canciones más emblemáticas de los icónicos álbumes de Pink Floyd (The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here), así como temas de su más reciente álbum Is This The Life We Really Want?Actualmente su gira recorre Oceanía y aquí aterrizará el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes, el 4 de diciembre en la Arena VFG y el 8 de diciembre en la Arena Monterrey.Los boletos para estas presentaciones estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex, el 19 y 20 de febrero y en Venta General, a partir del miércoles 21 de febrero a las 11:00 horas.En CDMX los precios son de 4 mil 988, 4 mil 388, 3 mil 588, 2 mil 668, mil 788, mil 88 y 688 pesos mexicanos.