Pone en alto a la frontera

Con la sola utilización de sonidos ambientales y simbolismos, la cineasta fronteriza Laura Muñoz logró darle voz a las mujeres y al talento de Ciudad Juárez y El Paso en Austin, Texas, tras ganar el premio al Mejor Cortometraje Experimental durante la primera edición del Transform Film Fest.Este festival se celebró el sábado 10 de febrero en el Austin School of Film, un instituto que junto a Women’s Community Center of Central Texas y Hive Arts Collective, creó el evento y lo dedicó, exclusivamente, a la premiación de producciones hechas por mujeres en Texas.“Me tomó por sorpresa, en Austin hay muchas propuestas y mucha competencia, además de que el nivel de los jueces es muy alto, son personas que hacen cine, que se desenvuelven en la industria del cine”, compartió Muñoz –vía telefónica- para el Diario de Juárez.La directora, guionista, productora y actriz, que nació en El Paso y se crió en Ciudad Juárez, además de haber estudiado desde el preescolar y hasta la preparatoria en el Colegio Teresiano, compitió en la categoría contra cinco producciones, y su corto, ‘Big Bang’, fue el galardonado.“Sentí un gran apoyo de la comunidad, más porque se está apoyando a las mujeres y el talento de la frontera está siendo apreciado”, expresó.‘Big Bang’ fue grabado en el 2015 en El Paso y en el Monumento Nacional White Sands en Nuevo México, y narra las etapas de una relación y de la extinción del amor; del intercambio de conductas y creencias que ocurren cuando dos personas se unen y crean un universo juntos.Esta mezcla audiovisual es una demostración del trabajo de Laura, quien se interesa en la exploración de la realidad por medio de la micro-poesía y del lenguaje hermético, teniendo como principales influencias a los directores Alejandro Jodorowsky y Maya Deren.“Para hacer este cortometraje tuve el apoyo de cineastas de Ciudad Juárez, quienes fueron guías para mí, como Ángel Estrada y Paco Ibarra, compañeros que me han apoyado muchísimo para seguir en mi carrera”, platicó.El proyecto se comenzó a realizar después de que Laura le propuso a su amigo Christopher Robleto-Harbey, coproductor, sonidista y cineasta independiente de El Paso, realizar la producción.Tras esta propuesta ambos comenzaron a trabajar juntos y formaron un equipo de seis personas, originarias de ambos lados de la frontera. Carlos Parral se unió como director de fotografía; Gustavo Quezada como actor; y el resto del equipo fue conformado por Ryan Black, Ricardo Rodríguez-López, Arturo Anzures y la diseñadora paseña Lizet Arenas.En la postproducción se sumó al equipo el músico experimental Mark Landers, oriundo de El Paso, con quien Muñoz terminó el ‘soundtrack’ del cortometraje durante el año pasado.“A veces el arte en la frontera tiende a caer en clichés y cuando otras ciudades piensan en la frontera sólo tienen de referencia temas como el narcotráfico, la violencia y la migración, y aunque deben ser expuestos, creo que han llegado a un punto en que han sido muy explotados”, dijo.Por esta razón, de querer evadir los temas cliché en sus producciones, Laura, de 31 años, se enfoca en realizar narrativas distintas desde que comenzó su interés por la cinematografía en el 2005.En ese año Muñoz viajó a Querétaro para estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México (UVM), pero, y tras descubrir su pasión por la industria cinematográfica, decidió regresar a El Paso en el 2006 y se convirtió en una cineasta autodidacta.Fue hasta el 2012 que fundó la productora Black Market Diamond; en 2013 cuando produjo su primer cortometraje: ‘Win, Win’; y en el 2015 cuando se mudó a Austin, Texas, para tomar clases en el Austin School of Film.“Comencé con el cine experimental porque busco mandar mensajes utilizando sólo imágenes, construyendo un lenguaje visual. Más adelante me gustaría hacer películas narrativas y documentales, y en la actualidad me encuentro trabajando en un guion para un largometraje cuya producción me gustaría llevar a cabo en la frontera”, concluyó.De Laura MuñozDisponible en la plataforma VimeoGanador del premio al Mejor Cortometraje ExperimentalPrimera edición del Transform Film Fest (Texas)

