Pocos los invitados y secretos

Londres— Olvide los Juegos Olímpicos de Invierno, la Liga de Campeones o el Supetazón. La competencia real en este momento es quién va a ser invitado a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle.La lista de invitados es un secreto celosamente guardado y es posible que no se publiquen detalles hasta que el evento esté en marcha. Pero eso no ha impedido que las especulaciones sobre quién está incluido (o no) sean tema de apuestas.Cualquier novio o novia se topa con la interferencia de los padres en su lista de invitados, ya sea agregando primos al azar o vecinos olvidados. Sin embargo, Enrique y Markle están soportando este fenómeno a nivel cósmico debido a las expectativas que conlleva ser nieto de la reina Isabel II.Al menos esta pareja no tendrá los tres mil 500 invitados que los padres de Enrique, el príncipe Carlos y Diana Spencer tuvieron en la ‘boda del siglo’ realizada en 1981 en la catedral de St. Paul en Londres.También evitaron la abadía de Westminster, del tamaño de un almacén, donde su hermano, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, empacaron a mil 900 invitados en la boda real de 2011 que se televisó en todo el mundo.Su lugar será la capilla de St. George en el Castillo Windsor, donde solo caben 800 invitados. Aun así, va a ser difícil reducir esa lista. Solamente los familiares cercanos de los monarcas británicos son unos 50. A la boda de Guillermo hubo 45 invitados de monarquías de 20 países, desde España hasta Tailandia y Arabia Saudita. También vinieron gobernadores de colonias británicas (23); dignatarios extranjeros (27); políticos estadounidenses (42); figuras religiosas (31); mandos militares (14) y 80 trabajadores de obras de caridad que él respalda. El príncipe apenas pudo colar a su lista a famosos como David Beckham.Del lado de los famosos, hay muchas probabilidades de que Elton John esté en la lista de invitados, al igual que los cantantes James Blunt y Ed Sheeran.Entre las 10 personas que Markle podrá elegir estarán su madre, padre, hermanastro y posiblemente algunas amistades como la tenista Serena Williams y actores que han trabajado con ella como Patrick J. Adams y Millie Macintosh.Carlos y Diana (1981)3 mil 500 invitadosGuillermo y Kate (2011)Mil 900 invitadosEnrique y Meghan (2018)800 invitados (aproximadamente)

