Ciudad de México— Dar vida a Julio César Chávez ha sido de lo mejor que le ha pasado en su carrera histriónica, pues es su primer papel protagónico en televisión, pero Armando Hernández no volvería a hacer una bioserie.En parte, cuenta, por la preparación que implica transformarse en una persona de la vida real; en su caso fue hacer una dieta de seis comidas al día, cuatro horas de entrenamiento físico en sus días libres y una hora en los días de rodaje, en los que llegó a filmar hasta 14 horas.“Por suerte salió bien el experimento, pero no lo vuelvo a hacer porque es una incertidumbre muy fea la de saber si estás llevando la línea, finalmente es interpretar a una persona que existe y sigue viva.“Había mucho miedo, había lágrimas, incluso en algún momento quise desertar del proyecto porque sentí que era mucha la responsabilidad”, compartió el actor.Al final, lo que le dio la seguridad de ser el protagonista, fue que la serie está sustentada en una investigación sólida, algo que la familia Chávez celebró, pues al ver el show, Rodolfo, hermano del pugilista, dijo que recordaba la casa de su mamá tal como se ve en la producción.Y sobre la interpretación, aunque Hernández se vio sólo dos veces con Chávez, aprendió bien a dar el gancho.“Me enseñó cómo daba el gancho y me lo enseñó al tacto, sí me dolió, hasta que le dije que traía guantes, se los puso y me dio con más saña, así que sentí un poquito lo que era el golpe del campeón”, contó.Después de ver la serie, el boxeador quedó satisfecho con la capacidad histriónica de Hernández, pero su forma de hablar no lo terminó de convencer.“Me dijo que fue que le bajara al acento, porque era muy bronco, y a la fecha sigue diciendo que él no habla así. Pero, después de ver la serie, me dijo literalmente: Armando, eres un chingón y fue lo mejor que me pudo haber dicho porque yo estaba muy nervioso”.La serie se estrena hoy por Azteca Uno (8:00 p.m.)•Producida por Disney Media DistributionBasada en la vida del ex boxeadormexicano Julio César Chávez.Protagonizada por Armando Hernández•La serie sigue la vida de Julio César Chávez (Armando Hernández). Durante 13 años, 11 meses y 14 días, Julio permaneció invicto en el apogeo del fervor popular y lo tenía todo: familia, fama, dinero y legiones de seguidores. Sin embargo, tan alta es la cumbre como su caída dura. Así, Julio accedió a un mundo privilegiado que lo llevó a involucrarse con bandas de narcotraficantes, a tener relaciones amorosas con famosas estrellas de televisión, codearse con las esferas más altas del poder político mexicano y participar en un torbellino de adicción al alcohol y las drogas mismas que pusieron fin a su carrera y, casi, a su vida.