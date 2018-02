Inspira Selena serie de TV

Monterrey– Desde que murió Selena, su familia, en especial su padre Abraham Quintanilla, se ha enfocado a mantener vivo su nombre, su música y en proteger su imagen y los derechos de ésta.Por eso, cuando la cadena ABC tuvo la idea de hacer una serie musical sobre una chica texana qué se convierte en estrella del pop, y se ve influenciada por la desaparecida Selena, tuvo a bien citar a Abraham para hablar del proyecto.“La serie no es sobre Selena”, aclaró Abraham. “Es la historia de ficción de una chica que era fanática de Selena, que quiere ser cantante y se hace cantante y tiene éxito, y después regresa para atrás con sus padres y su familia.“La chica no va a llevar el nombre de Selena. Esta chica es inspirada por Selena”, reiteró vía telefónica.“Quizás en la serie veas una escena del apartamento de esta chica y quizás esté un póster de Selena, cosas así”.La imagen de la fallecida vocalista de Los Dinos estará presente en la serie.“Por eso tienen qué tener permiso de nosotros”, aclaró Quintanilla. “Ellos hablaron conmigo y Suzette (su otra hija), se hizo la negociación y estamos de acuerdo”.Suzette, quien tocaba la batería en Los Dinos, es CEO y presidenta de Q Productions Inc.La televisora tiene listo el capítulo piloto de este drama, aún sin nombre, que fue escrito y coproducido por Miguel Nolla, quien ha trabajado en ‘Private Practice’, ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Scandal’.La serie gira alrededor de Alex Guerra, una chica originaria de Texas y multipremiada estrella del pop, que se ha distanciado de su familia.Según Variety, el primer episodio fue producido por Abraham Quintanilla Jr. y Suzette Quintanilla Arriaga.“Tú sabes que ellos para hacer algo tienen que preguntarnos a nosotros ciertas cosas, porque como nosotros protegemos la imagen de Selena, que no vayan a hacer nada que manche su imagen. Nosotros siempre cuidamos ese aspecto de la vida de Selena”, señaló Abraham.Tras su muerte, el 31 de marzo de 1995, hay centenares de muchachas que han sido inspiradas por su vida.“Lo que sé es lo que te estoy diciendo cuando fuimos a California y oímos del guión”.Ya son 23 años del asesinato de la cantante, pero su legado musical sigue presente.“Es interesante todo esto, si Selena estuviera viva ahorita, se quedaría sorprendida”, declaró.La serie todavía no tiene fecha de estreno. Anteriormente se habló de otra producción basada en el libro del viudo de Selena, Chris Perez, ‘To Selena With Love’, de Endemol Shine North America y Major TV, pero finalmente no se realizará, aseguró Quintanilla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.