Ayuda a buscar antídoto de araña

Ciudad de México— El multipremiado director de cine tapatío Guillermo del Toro demostró su capacidad de ayudar a otros al sumarse a la búsqueda de una fan por el antídoto contra la picadura de araña violinista que mantiene internado a un joven en Zapopan.Desde la cuenta de Twitter, la usuaria @DanuviaG envió un mensaje la noche del viernes a @RealGDT suplicando por la difusión de los mensajes para encontrar el antídoto para su amigo que fue picado por una araña violinista, la más letal para el ser humano.No pasó mucho tiempo cuando el cineasta tapatío replicó el mensaje para que llegara al más de un millón de personas que lo siguen en Twitter y al parecer también se comunicó de manera privada con la joven para conocer más detalles del caso.A menos de una hora del primer mensaje, Del Toro ya tenía una respuesta: “Ya hay pistas. Pueden ustedes recoger el antidoto?”. Además otros usuarios de Twitter también ofrecieron ayuda y recomendaciones.Sin embargo, pasadas las 10 de la noche @DanuviaG publicó un mensaje que daba por terminada la búsqueda, de momento:Ahora se sabe que el paciente Jesús Polanco ya está siendo atendido en el Hospital de Zoquipan con otro antídoto y permanece en terapia intermedia.Esta no es la primera vez que Guillermo del Toro utiliza su influencia para ayudar a sus seguidores. En diciembre pasado, @MonicaOP pidió ayuda para reunir el dinero necesario para la biopsia de una de sus amigas; la respuesta del director tapatío emocionó a todos.Hace unos días se dio a conocer un juguete sexual inspirado en la criatura de ‘La Forma Del Agua’, interpretada por Doug Jones.El artefacto se adquiría por medio de etsy.com con un precio de 70 dólares. Mide siete pulgadas de largo e incluye tonos azules, verdes y negros, justo como el diseño del anfibio protagonista de la cinta del mexicano y nominada al Oscar.Cuando se le cuestionó al directr tapatío si el consolador luce como su creación, respondió que no estaba cerca.“Estoy seguro de que ‘Dunkerque’ (cinta contra la que compite por el Oscar) no tiene algo así. No creo que sea una representación exacta. Es una especie de fan art... supongo”, dijo Del Toro.Los creadores del artefacto, Ere e Ink, declararon que se trata de un homenaje a la película.“Hemos estado esperando esta película por un tiempo. La forma y el diseño del personaje son preciosos, y me encanta el trabajo de Guillermo del Toro”.

