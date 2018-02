Lista para nuevos retos

Ciudad de México– Después de interpretar a una mujer sensual en la televisión, Adriana Louvier asegura que tuvo un crecimiento actoral que ahora le permite tener mayor rango para hacer otros personajes que antes no pensaba.“La verdad es que he tratado de diversificar los personajes que he hecho, no me gusta repetirme, pero sí, al final, por el tipo de protagonistas que hay en México, pues quizá tengan la misma línea.El que acabo de realizar en la telenovela ‘Caer en Tentación’ se salió completamente de lo establecido. Su característica fue la sensualidad y no es que el personaje fuera extrovertido o exagerado, con escotes o minifaldas, clichés muy comunes, al contrario, era una mujer sencilla que de repente exploraba en escenas muy eróticas, no comunes en televisión abierta”, aseguró a la originaria de la Ciudad de México.“La sensualidad todos la tenemos en mayor o menor grado. Creo que es cuestión de darnos el permiso, es parte del ser humano, no es mala, al contrario”, dijo convencida.Para Adriana Louvier este trabajo es de los más significativos en su carrera. “Ha sido muy polémico. Siempre he creído que la vida va presentando retos para salir de la zona de confort y para diversificar el tipo de papeles que he interpretado.“Estuvo en la boca de mucha gente, en reuniones, en desayunos, cenas, en el salón de belleza, en todos lados fue motivo de crítica, de debate por lo que le pasaba, porque siendo una ama de casa con una familia linda, destruye todo por sentir el amor de alguien más”, comentó.“Si algo debía tener Carolina (su personaje en la telenovela de Televisa que ayer llegó a su fin), más allá de que fuera una mujer sexy, lo que nos interesaba realmente, tanto a la productora como a mí, es que tuviera sensualidad, que fuera exquisitamente sensual, no sexy, que es diferente. Que despertara los sentidos sólo con la mirada, con la insinuación, la negación, el roce, es más que no fueran necesarias las escenas completamente explícitas para detonar esa pasión entre los personajes”, explicó.“Fue algo provocado, platicado dentro de la mesa de trabajo, que el personaje se iba a ir por ahí, el vestuario aunque sencillo era de una imagen muy femenina, para que ayudara a resaltar esa sensualidad”, aseguró.Aunque aclaró que este fue un trabajo meramente actoral y que confía en que quienes la vieron saben que es parte de su labor, también reconoció que ahora productores, directores e incluso el mismo público ya la ven con otros ojos.“Se entiende que en la vida de una actriz que realmente quiere serlo, trata de diversificar los roles que hace. De hecho, es una obligación tomar riesgos y crecer en la carrera y hacer de todo".