Triunfa el erotismo

Los Angeles— Los recién llegados a las carteleras de Estados Unidos y Canadá, ‘Fifty Shades Freed’, ‘Peter Rabbit’ y ‘The 15:17 to Paris’, inyectaron un poco de aire fresco a un mercado que ha estado dominado durante semanas por ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, ‘The Greatest Showman’ y varios filmes nominados al Oscar.‘Fifty Shades Freed’, capítulo final de la saga de Christian Gray y Anastasia Steele, amarró el primer lugar en las taquillas con 38.8 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.El acalorado romance superó a otros competidores nuevos como ‘Peter Rabbit’, con la voz de James Corden, y ‘The 15:17 to Paris’, de Clint Eastwood.‘Peter Rabbit’ saltó al segundo lugar con 25 millones de dólares y ‘The 15:17 to Paris’ se ubicó en tercer lugar con 12.6 millones.‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ cayó al cuarto lugar con 9.8 millones y ‘The Greatest Showman’ quedó en quinto con 6.4 millones de dólares.Las 10 más vistas1. ‘Fifty Shades Freed’ 38.82. ‘Peter Rabbit’ 253. ‘The 15:17 to Paris’ 12.4. ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ 9.85. ‘The Greatest Showman’ 6.46. ‘Maze Runner: The Death Cure’ 67. ‘Winchester’ 5.18. ‘The Post’ 3.59. ‘The Shape of Water’ 310. ‘Den of Thieves’ 2.9Cifras en millones de dólares