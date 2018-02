Divorcios al estilo Hollywood

Ciudad de México.- Los divorcios no siempre son amistosos. Cuando incluyen fama y fortunas, menos aún. Pero los involucrados tampoco tienen que acabar tirándose sartenes a la cabeza.Eso es lo que cree Laura Wasser, la abogada experta en divorcios más mediática de Estados Unidos (y, probablemente, del mundo).La mujer que ha representado en sus separaciones a Angelina Jolie, Amber Heard, Kim Kardashian y Britney Spears es una defensora de las separaciones amistosas.“Te ahorran dinero y te dejan controlar la situación”, dice. Por eso la contratan las celebrities.Y tras exponer su experiencia profesional y personal (es una madre divorciada) en el libro It Doesn’t Have to Be That Way: How to Divorce Without Destroying Your Family or Bankrupting Yourself se dio cuenta, además, de que podía llevar sus métodos más allá de los famosos de Hollywood o la gente adinerada.Así, Wasser decidió crear una plataforma online y llevar su experiencia a cualquier persona. It’s Over Easy es el nombre que le ha dado a su web de divorcios exprés.La lanzó en California y Nueva York el 25 de enero, con planes de extenderla a Nevada, Oregón, Florida y Texas este año.“(Ofrecemos) un proceso de divorcio rápido y simple, gracias a la inteligencia artificial, orientación sobre las leyes de cada estado a través de videos y mediación”, explica.Wasser juega con la ventaja de su nombre, sus 23 años de ejercicio profesional y, sobre todo, con la del nombre de sus clientes.“Siempre existe el temor a que el abogado de tu pareja sea mejor que el tuyo”, admite.Y en los divorcios tradicionales que ha llevado, ella era la abogada que asustaba.Sostiene que su plataforma quiere “democratizar y civilizar” los divorcios. Por eso, aclara que no es para parejas en las que ha habido maltratos, sino para gente que puede llegar a un acuerdo sobre cómo dividir lo que han ganado juntos y esté dispuesta a poner a sus hijos primero.