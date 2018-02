¡Ni los directores saben!

Ciudad de México.- El gran enigma de la producción Caer en Tentación, saber quién mató a Carolina (Adriana Louvier), es algo que la productora Giselle González no pretende resolver sino hasta el último momento."Hemos mantenido en secreto esto de todos, casi te puedo decir que ni siquiera los directores saben para dónde va la historia."Es difícil... ¿cómo das una indicación y cómo logras un resultado sin que se sepa a dónde quieres llegar? Va a ser algo que yo espero guste mucho", señaló González en entrevista.Mientras se disipa el misterio, la productora está satisfecha con el resultado de la historia, protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Carlos Ferro y Louvier.Y es que el público respondió muy bien a la adaptación de la serie argentina Amar Después de Amar."Las críticas que hemos recibido, de las comparaciones entre ellos y nosotros, es que hemos sido superiores en la versión. La gran virtud de ellos es, desde luego, haber creado una gran original. Nuestro reto era superar lo que hicieron", agregó.A punto de que finalice la transmisión, González reconoce que no fue un proyecto fácil, pues se alejaba del melodrama convencional.La historia aborda temas como la infidelidad, la violencia contra la mujer y el abuso, entre otras."Tienes que estar convencido de lo que quieres hacer. A mí siempre me ha gustado, en los proyectos que hago, ponerme del lado del público, del tipo de público que soy yo, de lo que a mí me gustaría ver y eso es lo que presento porque si yo no lo disfruto, cómo voy a querer que lo disfrute otra persona".Y como cada vez son más las producciones que se alejan del melodrama clásico, lo convencional sigue siendo la opción principal de las empresas y el público."Gran parte del público quiere ver esta realidad donde nos reflejamos y muchas veces uno aprende viendo a los otros, muchas veces no aprendemos por nosotros mismos, necesitamos verlo con otros ojos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.