Dirige Lucas escena de Solo

Ciudad de México.- Ron Howard, quien actualmente dirige ‘Solo: A Star Wars Story’, y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucas Film, contaron a Entertainment Weekly ¡que George Lucas dirigió una escena de la cinta!Todo ocurrió el verano pasado, cuando el creador del universo de ‘Star Wars’ asistió al set de filmación para saludar.“Él (George Lucas) vino a visitarnos en el primer día de filmación. George y su esposa, Melody, vinieron a hacer una pequeña visita al set y eso me hizo sentir bien”, contó Howard.En dicha ocasión, el cineasta creador de sagas como ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’ aprovechó para hacer algunas sugerencias en el guion del filme sobre el joven Han Solo.“Él me dijo: sólo confía en mis instintos”, relató Howard al medio especializado. “Yo sé que el básicamente siente que, primero y antes que nada, estas cintas son para niños de 12 años, y aún así él sabe que ha crecido mucho más allá de eso, y los fanáticos han crecido con la serie de una manera importante. Entonces él no ofreció muchos consejos, excepto: haz esto”.Y aunque la visita se suponía sólo sería breve se hizo más y más larga.“Él (Lucas) tenía sólo la intención de detenerse a decir ‘hola’, y estuvo por cinco horas”, explicó Kennedy.‘Entonces hubo un pequeño momento en una escena que, lo siento no puedo decir cuál... pero en una escena en el Halcón Milenario fue en la que George dijo: ¿Por qué Han no sólo hace esto?”, narró la presidenta de Lucas films.En pocas palabras, Lucas se puso a dirigir la escena.“Fue un poco divertido y probablemente me reí. Y Ron pasó de estar en el monitor y no dentro del Halcón, a donde él fue, Oh, es una gran idea, dijo, y corrió y agregó: George quiere que hagamos esto.“Así que fue muy lindo. Yo pienso que George debe sentirse genial con eso. Él puede revisitar estos personajes y siento que eso lo hace sentir a gusto, obviamente Ron está ahí, y es sólo por diversión para él”, concluyó Kennedy al contar la anécdota.