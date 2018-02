La música y las artes plásticas son un pretexto perfecto para que, sin necesidad de revelar palabras, se manifieste un sentimiento guardado, uno que puedas compartir con tus seres queridos ahora que se acerca el Día del Amor y la Amistad.Es por esta razón que mañana, y a tan sólo cuatro días del 14 de febrero, se ofrecerán en la ciudad dos eventos que tienen como finalidad acercar a los fronterizos al arte y crear un ambiente idóneo para celebrar con anticipación esta fecha.El primer evento tendrá lugar en el Museo de Arte de Ciudad Juárez a partir de las 12 del medio día y hasta las 2 de la tarde, horas durante las que se impartirá el taller de técnicas mixtas, entre collage y stencil, titulado ‘Separando un Beso’.A lo largo de este curso la maestra Marcela Ochoa realizará una reinterpretación de la pintura ‘El Beso’ de Gustav Klimt, dándole a los participantes la oportunidad de observar y recrear a su gusto esta famosa pieza, tomando en cuenta conceptos como composición, perspectiva y significado.Y cuatro horas después de este taller, en el Centro Cultural Paso del Norte, el cliché de dedicar canciones debajo de un balcón se romperá gracias a la Rondalla Amantes del Recuerdo de la UACJ.El grupo representativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrado por 13 jóvenes de entre los 18 y 24 años, presentará a las 6 de la tarde la tercera edición del concierto que han titulado ‘Serenata Romántica’.Este recital, perfecto para todos aquellos que disfruten escuchar piezas románticas de la mano de instrumentación acústica, se ofrecerá por primera vez en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, ya que en los años pasados la cita fue en el Teatro Gracia Pasquel.Tras este cambio el director artístico del grupo, Luis Gutiérrez, y los ‘Amantes del Recuerdo’, decidieron ampliar el programa musical para complacer a toda su audiencia, pues van a presentarse ante un público más numeroso.“Vamos a tocar un repertorio con piezas de artistas emblemáticos, tal como lo son Luis Miguel, José José, Joan Sebastián y Juan Gabriel, y también vamos a incluir canciones de antaño, más clásicas, que suelen ser muy recordadas en este tipo de eventos”, explicó uno de los miembros, Miguel Ángel Suárez de 19 años, para El Diario de Juárez.Los boletos para acudir a la ‘Serenata Romántica’, que además de ofrecer un concierto rifará tres serenatas entre los asistentes, tienen un costo de 50 pesos y se pueden adquirir en taquilla el día del evento a partir de las 5:15 de la tarde, o bien, contactando a alguno de los integrantes a través de su página oficial de Facebook¿Y en San Valentín?Durante la tarde del miércoles 14 de febrero, en el restaurante Blue Note, un saxofón y un paisaje sonoro de jazz se encargarán de brindar una opción íntima y distinta para celebrar San Valentín.El saxofonista juarense Héctor de la Rosa de 64 años, y con más de tres décadas de experiencia tocando smooth jazz, jazz tradiconal, blues, oldies y rock clásico, será el intérprete responsable de llenar la velada con temas para todos aquellos que se autonombran ‘románticos de corazón’.Algunas de las canciones que interpretará a partir de las 7:00 de la tarde, junto al baterista Andrés Matus y al bajista Ulises, serán ‘Autumn lLeaves’ de Eric Clapton, ‘Take Five’ de Dave Brubeck, ‘All the Things you Are’, ‘Days of Wine and Roses’, ‘Night Birds’ y, por supuesto, ‘My Funny Valentine’.Todas estas piezas han viajado a través del tiempo y los años con el músico, pues él ha tenido la oportunidad de tocar en Las Vegas, Nueva York, Chicago y Los Angeles, en Estados Unidos; y en La Ciudad de México y Cancún, en México.Así que es más que seguro que estarás en buenas manos si decides acudir a Blue Note para celebrar el día del amor y la amistad, y de pasada, si eliges darte una oportunidad para acercarte más al género musical que muy fácilmente crea una atmosfera ideal para la convivencia.Teatro Víctor Hugo Rascón BandaCentro Cultural Paso del NorteDomingo 11 de febrero6:00 p.m.Costo: 50 pesosPara más información visita la página de Facebook: @RondallaAmantesDelRecuerdoDeLaUacjMuseo de Arte de Ciudad JuárezDomingo 11 de febreroDe 12:00 a 2:00 p.m.Evento para mayores de 13 añosTaller gratuito, incluye materialesBlue Note (20 de Noviembre y Juan Escutia)Miércoles 14 de febrero7:00 p.m.Reservaciones: 613-0242Costo: 50 pesos

