'Debería haber un permiso para atropellar ciclistas'

El conductor de Ventaneando, programa que se transmite por TV Azteca, Daniel Bisogno, sugirió que debería de existir un permiso para atropellar ciclistas en caso de que un automovilista tenga prisa, además aseguró que el Metrobús de la Ciudad de México es un estorbo, escriben varios medios nacionales.Durante el programa de espectáculos transmitido este 7 de febrero, Daniel Bigsono, Atala Sarmiento, Mónica Castañeda y Pedro Sola, criticaron la infraestructura construida para las personas que utilizan el transporte público y la reducción que ésta implica para los vehículos particulares.La Línea 1 del Metrobús de la CDMX es utilizada por al menos 480 mil personas todos los días. Anualmente reduce en 145 mil toneladas las emisiones de CO2 al medio ambiente, según información publicada hoy por Reporte Índigo.Sin embargo, para Daniel Bigsono este sistema de transporte colectivo es “terrible” y que tiene una apariencia “lamentable”, y dejó la avenida De los Insurgentes semejante a las “calles de Moscú”.“Convirtieron a Insurgentes en una calle terrible con el Metrobús, que es lamentable cómo se ve, dejando dos carriles (para automovilistas) y todavía en uno van bicicletas…”, dijo el conductor.“Debería existir un permiso para tú poder atropellar si traes prisa”, agregó Bisogno entre las risas de sus compañeros de programa.Por su parte, la presentadora Mónica Castañeda criticó que los ciclistas puedan ocupar, como lo indica el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, un carril completo en caso de no existir infraestructura ciclista.En la capital del país se realizan, por lo menos, un millón de recorridos diarios en bicicleta, según informó en 2015 el director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bernardo Baranda Sepúlveda.Esto representa, en promedio, un millón de vehículos menos es las calles.No obstante, Atala Sarmiento aseveró que la CDMX no es una ciudad diseñada para los ciclistas, por lo que no deberían circular en las calles.Daniel Bisogno finalizó los comentarios afirmando: “Ni motociclistas, ni ciclistas pueden ir por Insurgentes, se los decreto yo”.

comentarios

