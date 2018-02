33 mil kms como tributo

Con su destino claro, el tanque lleno y con un sueño por cumplir, los motociclistas Felipe Montilla e Irineo Silva realizarán el viaje más simbólico de sus vidas hasta la Patagonia.El sábado 10 de febrero los aventureros partirán de Chihuahua para incursionar en una travesía que durará cerca de 60 días y que recorrerá un aproximado de 33 mil kilómetros –ida y vuelta-, todo con la finalidad de visitar el extremo austral de Sudamérica y de cumplir una meta que originalmente era de tres.Hace dos años, Felipe, quien vive en Ciudad Juárez desde 1996 y quien es originario de Chihuahua y de 56 años; e Irineo, oriundo de Ciudad Juárez y de 60 años, perdieron una amistad de casi dos décadas, a José Manuel Ortiz Salgado ‘El Doc’.Este trágica pérdida, que ocurrió en octubre de 2016 debido a que un conductor ebrio impactó al médico de 56 años, cambió para siempre la vida de ambos motociclistas, pues además de compartir un lazo de hermandad con José Manuel compartían un sueño.“El viaje es básicamente es un tributo, un homenaje. Éramos muy amigos los tres y teníamos mucho tiempo planeando el viaje, y no lo pudimos hacer, hasta ahora”, compartió Montilla, con la voz entrecortada, para El Diario de Juárez.Tanto Felipe como Irineo se han preparado durante un año para realizar este viaje, pues a pesar de que han realizado otros recorridos con el grupo Centauros de Juárez, hacia ciudades como Parral, Mazatlán y Santiago de Querétaro en México; y Ruidoso en Estados Unidos, ninguno se compara con el trayecto que van a realizar.“Desde hacer ejercicio, comprar equipo especial y la motocicleta, todo ha sido parte de nuestra preparación. Aquí en este viaje estamos esperando climas muy extremos, de calor y de mucho frío”, platicó.Después de cruzar todo el país los motociclistas pasarán Guatemala y se dirigirán a Panamá, ahí tomarán un transbordador que los lleve hasta Colombia para continuar con la excursión por Perú y Chile. En Santiago de Chile cruzarán la Cordillera de los Andes de Argentina, para continuar bajando y llegar hasta La Patagonia.“Llegando a La Patagonia se cumplió la meta, ya de ahí ya cumplimos, pisamos y nos regresaremos rápidamente”, explicó.A pesar de que los también empresarios no tienen nada planeado para realizar en La Patagonia tras su visita, si se tomarán un respiro para conocer Machu Picchu en Perú y el Canal de Panamá, en Panamá.“Queremos agregar kilómetros recorridos a nuestra vida. Es una satisfacción personal el ver paisajes y tener nuevas experiencias, conocer nuevas tierras, más ahora que ya no esta ‘El Doc’”, dijo.Edad: 56 añosMiembro de Centauros de JuárezParte mañana en su moto desde Chihuahua hasta la Patagonia33 mil kilómetros de recorridoViaje aprosimado de 60 días

