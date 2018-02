Revela relación abusiva

Ciudad de México— La actriz Reese Witherspoon reveló que durante su juventud formó parte de una relación abusiva, la cual abandonó.La ganadora del Oscar por ‘Johnny y June: Pasión y Locura’ contó su historia durante una entrevista con Oprah Winfrey.El abuso que enfrentaba, afirmó, fue verbal y psicológico.Notas Relacionadas“Pensaba: 'Mientras no me golpee, puede decir lo que quiera, puede hacer lo que sea, siempre y cuando no me golpee”, recordó.Sin embargo, tra el sag 2019 seentregará el 27 de enero s un incidente en el que su pareja le lastimó la mano, se dio cuenta que toleraba conductas inaceptables.“Había un límite que fue cruzado, y mi cerebro cambió y yo sabía que iba a ser muy difícil, pero que no podía continuarlo”, explicó Witherspoon, según CBS News.La actriz de ‘Alma Salvaje’ dijo que esta experiencia la cambió profundamente.“Ninguna de las personas que dejan esas situaciones... estás llena de dudas sobre ti misma.“La gente que me conocía entonces me dice hoy: Eres una persona completamente diferente. No tenía autoestima. Ahora soy una persona distinta y esa es parte de la razón por la que puedo levantarme y decir: Sí, soy ambiciosa, porque antes alguien intentó quitármelo”, explicó.La estadounidense de 41 años dijo que su historia la inspiró a participar como actriz y productora del programa ‘Big Little Lies’. La trama del show incluye a un personaje, Celeste (interpretado por Nicole Kidman) que es víctima de abuso por parte de su esposo.