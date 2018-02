Ven futuro de Kiss con otros integrantes

Ciudad de México— Kiss podría seguir muchos años como banda, sin importar incluso si cambia por completo de integrantes.Al menos así piensa su vocalista, Paul Stanley, quien junto al bajista Gene Simmons ha encabezado a esta exitosa banda durante más de 40 años.“Ciertamente, el pensamiento de no estar involucrado viene a la mente. No estoy seguro de la idea de Kiss llegando a un final... Construimos algo que es tan emblemático, y creo que trasciende a cualquiera de los integrantes, así que ciertamente puedo verme no siendo parte de eso”, dijo el también pintor de 66 años de edad a Billboard.“No caímos en las limitantes de las otras agrupaciones, porque no somos como otras bandas. Entonces, sí, en algún punto me encantaría ver a alguien en mi lugar, porque amo a la banda”, agregó el cantante. Stanley dijo que un motivo por el cual dejaría a tan exitoso proyecto está en casa.“Tengo una familia, hijos y, honestamente, creo que mi principal responsabilidad es ser padre, y no me lo quiero perder”.Kiss fue formada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se unirían el batería Peter Criss y el guitarrista Ace FrehleyConocidos por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 1970 gracias a sus actuaciones en vivo, en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa.Si se tienen en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss ha conseguido treinta discos de oro de la RIAA hacia 2015 y se la considera la banda estadounidense con mayor cantidad de estas certificaciones.nota 1​4​ El conjunto ha vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo y veinticinco millones sólo en los Estados Unidos.5​6​ A pesar de no haber alcanzado la primera posición del Billboard 200, ha situado veintiséis de sus trabajos entre los cuarenta primeros puestos.7​ Desde su formación, los miembros de Kiss asumieron personalidades acordes con los maquillajes y vestimenta que llevaban, así Simmons asumió el rol de «Demon», Stanley el de «Starchild», Criss el de «Catman» y Frehley el de «Space Ace» o «Spaceman».