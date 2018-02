Actor es señalado por agresión

Ciudad de México— Alexander Polinsky, coestrella de Scott Baio en ‘Charles in Charge’, acusó al actor de agresión física y mental, informó People.Nicole Eggert, quien señaló por abuso sexual a Baio, leyó, en el programa ‘The Talk’, un comunicado de Polinsky en el que éste afirma que fue testigo del comportamiento inadecuado de Baio y trató de defenderla.“Trabajar en el set de ‘Charles in Charles’ a la edad de 11 a 15 años no fue un día de campo, era un ambiente tóxico. Yo fui testigo de la forma inadecuada de actuar de Scott Baio en contra de Nicole Eggert, durante mi primer año de trabajo en el show.“Yo caminé allí, entre ellos, detrás del set. Nicole estaba en el regazo de Scott y él no apreciaba mi intrusión. Me gritó y me llamó varias veces con insultos homófobos”, declaró el actor, quien interpretaba a Adam Powell en la serie.Polinsky dijo que luego de eso Baio siguió tratándolo mal.“Crecí en el show y recibí regularmente ataques verbales, abuso mental y también sufrí agresiones físicas de manos de Scott Baio. No hay excusas para este comportamiento. Es aborrecible.“Ambos, Nicole y yo, éramos menores. Nosotros merecíamos un lugar seguro para hacer nuestro trabajo y ser niños. Si queremos cambiar la cultura, tenemos que hablar con la verdad y tomar control sobre los abusadores y hacerlos escuchar el dolor de sus víctimas”.Finalmente el actor, de ahora 43 años, pidió a los padres de jóvenes artistas escuchar las señales y cuidarlos en su lugar de trabajo.“El ciclo de abuso debe terminar. Incluso 30 años después de los actos (de abuso), siguen importando”.

