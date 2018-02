Todos son sospechosos

Ciudad de México— El elenco de la telenovela ‘Caer en Tentación’ ya apostó castigos, comidas y hasta dinero.Todos sospechan de algún personaje como posible autor del asesinato de Carolina (Adriana Louvier). Sin embargo, señaló en charla telefónica Germán Bracco, nadie lo sabrá a ciencia cierta sino hasta el domingo, cuando se transmita el final de la producción de Giselle González.Y para garantizar la sorpresa, varios desenlaces fueron grabados, con lo que también despistarán a los involucrados. “Yo aposté a que el asesino fue Damián (Gabriel Soto, amante de Carolina), por accidente”, reveló el actor.‘Caer en Tentación’, adaptación de la argentina Amar ‘Después de Amar’, explora el tema de la infidelidad, con el foco en la relación extramarital de Damián y Carolina.Bracco, quien en la pantalla da vida a Federico, el hijo de Damián, no descarta tampoco que su personaje sea el responsable.“Es uno de quienes yo como espectador sospecharía, porque conocía toda la historia de infidelidad entre Damián y Carolina. El motivo, lo tenía”.Federico, un chico asmático, sensible, y quien aún no está seguro de su orientación sexual, es el papel más importante que ha tenido en la televisión Bracco.“La gente lo aceptó increíble. Muchas personas me escribían diciendo que tenían problemas de identidad sexual, como Fede, o que pasaban por la misma situación de infidelidad de sus padres y tenían que tomar bandos”, relató.Si la producción también estelarizada por Silvia Navarro y Carlos Ferro ha sido tan comentada, es porque jamás se pensó a sí misma como una telenovela, dijo Bracco.“Se logró lo que queríamos. Siempre tratamos de que las actuaciones fueran reales, naturales. Dejar a un lado el tono telenovelesco de tantos proyectos que salen al aire.Queríamos cambiar ese esquema, incluso por iluminación y por el tipo de cámara que se usa”.Tras ‘Caer en Tentación’, Bracco prepara una adaptación teatral del filme ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’, que ganó el Oscar a Mejor Guion en 1990.Además, estrenará la segunda temporada de la serie ‘Yo Soy Yo’, de Canal Once, que busca eliminar la discriminación entre la juventud.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.