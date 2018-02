Acaba el cuento

Los Angeles.- La cadena ABC anunció el final de la serie ‘Once Upon a Time’ con su séptima temporada. La decisión fue tomada a pesar de las recientes declaraciones del presidente de entretenimiento de la señal, Channing Dungey, quien dijo estar optimista por la posible renovación del proyecto por un octavo ciclo.Ahora, es el propio Dungey quien confirma el término de la popular serie de fantasía. “Cuando escuchamos por primera vez a Adam Horowitz y Eddy Kitsis (creadores y productores) presentando ‘Once Upon a Time’, supimos que era algo increíblemente especial. Durante siete años, nos han cautivado con su creatividad y pasión al reimaginar algunos de nuestros cuentos de hadas de Disney más queridos, creando un éxito global innegable”, dijo Dungey en un comunicado. “Decir adiós será agridulce, pero ‘Once Upon a Time’ será para siempre parte del legado de ABC, y estamos ansiosos de que los fans nos acompañen en este épico capítulo final”, agregó el ejecutivo.Los cocreadores y productores ejecutivos de la serie, Adam Horowitz y Eddy Kitsis, reconocen que hay “un poco de decepción” sobre esta decisión por parte de ABC, pero agradecen haber permanecido en pantalla por siete temporadas, y finalizar bajo sus términos. “Estamos intentando no ser la primera serie cancelada”, dijo.La séptima temporada, dividida en dos partes, se estrenó en octubre de 2017. Tras su receso, la segunda tanda de capítulos se emitirá desde el 2 de marzo en Estados Unidos.El actual – y ahora último – ciclo estuvo marcado por los cambios. La historia tuvo que ser renovada luego que los contratos de sus actores habituales terminaran con la sexta temporada, modificándose gran parte del elenco original.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.