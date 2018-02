Cargando

Ciudad de México— La saga de la escritora E. L. James llega esta media noche a su fin en la pantalla grande con la nueva entrega de ‘Cincuenta Sombras de Grey’.Fantasías sexuales y erotismo es lo que ha caracterizado a la exitosa novela de la británica quien fue la encargada de dar vida a los personajes de Anastasia Steele y al magnate Christian Grey.Con ‘Cincuenta Sombras: Liberadas’ llega el desenlace de la saga, donde la historia vuelve a ser dirigida por James Foley, mismo que realizó la segunda parte, ‘Cincuenta Sombras más Oscuras’.Jamie Dornan y Dakota Johnson vuelven a encarnar a Christian Grey y Anastasia Steele en la historia que culmina con el tercer capítulo del fenómeno mundial.En su desenlace se puede ver a Anna y a Christian, casados y dispuestos a vivir una apacible y romántica luna de miel en Europa. Pero no todo será tan idílico como ambos tenían planeado. Tras contraer matrimonio, ambos tendrán que compatibilizar su pasión con su vida de casados, pues Grey es un hombre controlador. Además mientras se encuentran en su luna de miel, les empiezan a llegar noticias de extraños incidentes ocurridos en las propiedades de Grey, ante lo que Christian comenzará a temer por la seguridad de su familia.Pero lo que sacará de quicio es un extraño comportamiento de Anastasia, lo que hará que Grey se sienta enojado castigándola y dejándole varias marcas en su cuerpo que le harán revolverse la conciencia.Los fans de la saga ‘Cincuenta Sombras de Grey’ tienen la esperanza que en un futuro continúe en cine la historia de Anastacia y Grey.Sin embargo, jamie Dornan, quien interpreta al magnate, dijo en una entrevista reciente que ya no repetirá el papel por su edad.“No creo que haya alguna posibilidad. Quiero decir, no hay otros libros. La autora escribió las primeras novelas desde la perspectiva de Christian y creo que ya lo hemos visto todo en las tres cintas”, dijo Dornan.Y en caso que la autora escribiera más sobre la pareja Grey, el actor declaró que “Dakota y yo, particularmente yo, nos estamos haciendo viejos para esto”, remató. Dakota tiene 28 años y Jamie 35.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.