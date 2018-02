Goza Leto ser transgresor

Nueva York.- El actor y cantante Jared Leto suele romper las normas, pero no lo hace de una manera desaforada, sino que lo atribuye a su creatividad.“Siempre he sido de imaginación desbordada, siempre he intentado ser de esas personas que no se frenan en nada, incluso en la manera de vestir.“No me gusta el protocolo y no concuerdo con todas las reglas de etiqueta, sino con el respeto y la transgresión sin dañar a terceros. Por eso me encanta imponer estilo”, expresa Leto en entrevista.Egresado de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, el nacido en Louisiana y residente de Los Ángeles asegura que combinar sus dos carreras no ha sido fácil, pues ha tenido que sacrificar algunos proyectos, sin arrepentirse de nada.“He tenido que rechazar proyectos en cine porque no he podido compaginarlos con giras, y viceversa; pero ni modo, así es la vida y suele pasar que a veces tenemos que tomar decisiones sobre qué camino seguir.“Lo que es un hecho es que en algún momento me gustaría parar todo para hacer una obra de teatro, claro, me encantaría estar en Broadway”, adelanta el también compositor y productor.Líder de Thirty Seconds to Mars y ganador del Oscar por su trabajo en ‘El Club de los Desahuciados’ comenta en entrevista que su pasión por la actuación y la música es complementaria.“Ninguna de las dos está peleada con la otra, aunque hay colegas que hacen una solamente, en mí fue un proceso natural, porque la música, la fotografía, la actuación fueron parte de mi formación desde la niñez y fueron mi refugio en la adolescencia. Una me conecta con la otra”.