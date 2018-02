Por Oscar hará dieta

Los Angeles— El director nominado a los Oscar afirmó que debe hacer régimen de alimentación para que el traje le quede bien el día de la entrega de los galardonesGuillermo del Toro, dijo que la desventaja de los Premios de la Academia es que deberá bajar de peso para ajustarse a su esmoquin.La película del cineasta mexicano ‘La Forma del Agua’ encabeza las nominaciones con 13 posibles premios, incluido el de mejor película, mejor director y mejor actriz de la estrella británica Sally Hawkins.“Hay un aspecto negativo, necesitaría perder peso porque no hacen esmóquines de mi talla.“O me dan un Oscar o una nominación o recibo Twinkies, en cualquier caso es una situación en la que todos ganan”.Cuando se le preguntó qué preferiría, bromeó: “Depende de la hora del día. Algunas veces mi nivel de azúcar en la sangre es bajo y busco un Twinkie”.La película está protagonizada por Hawkins como una chica dedicada a la limpieza que trabaja en una instalación del gobierno durante la Guerra Fría y se enamora de una criatura marina que se encuentra allí.Del Toro dijo que el guión se inspiró en películas que vio cuando era niño y agregó: “Tenía seis años y estaba viendo la televisión del domingo en mi ciudad natal, Guadalajara, y vi a criatura desde la laguna negra”.“Esta criatura nadando debajo de Julie Adams y estaba absolutamente paralizado y esperaba que terminaran juntos y no lo hicieron. Así que quería remediar eso”.

