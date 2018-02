Fue 'tentación' exigente

Ciudad de México–Para Silvia Navarro ya no es un reto encarnar a mujeres fuertes y poderosas, ya que ahora, en ‘Caer en Tentación’, lo más difícil a lo que se tuvo que enfrentar fue la temporalidad de la historia.Este melodrama, que termina el domingo por Las Estrellas, ha sido el que más trabajo le ha costado a la actriz; sin embargo, se siente orgullosa del trabajo logrado, pues Raquel, su personaje, ha sido de los más reales que ha interpretado.“La temporalidad fue un punto que a mí desde el principio me complicó mucho, el moverte en dos tiempos es muy complejo, pero a la vez exquisito y loco.“Otra de las cosas más complicadas ha sido tener que conciliar mis diferencias de pensamiento o de valores, incluso emocionales, frente a mi personaje. Raquel es un personaje muy complejo”, afirmó en entrevista.Raquel pensaba que su familia y matrimonio eran perfectos, así como sus negocios y relaciones interpersonales, hasta que descubre que su marido, Damián (Gabriel Soto), la engañó con su mejor amiga, Carolina (Adriana Louvier), y hasta un hijo tienen en común.El shock emocional al saber la infidelidad que ahondaba en su relación la hizo caer en depresión. Mientras observaba a Damián postrado en una cama a causa del coma en el que desembocó un accidente vehicular al momento de escapar con su amante, Carolina, el amor crecía dentro de su ser hacia el esposo de su mejor amiga, Santiago.“Esta historia es muy común, hay mucha gente que se identifica, hay relaciones que se aceptan, otras que se juegan, otras que se sabe, pero que no se asumen. Creo que Raquel es una mujer como muchas, en circunstancias particulares, no tan alejadas de la realidad. Se le dieron muchos matices a un personaje complejo, real.“Me parece que es un proyecto de calidad, diferente, arriesgado, yo creo que para cualquier actor es un privilegio poder hacer algo así”, expresó.Plasmar una historia muy real es uno de los factores que han contribuido al éxito del melodrama, según Navarro, así como las situaciones inesperadas en las que se involucran los personajes, como el contacto con el narcotráfico, el cutting, el intercambio de parejas sexuales, la manipulación, el odio y el resentimiento.“Creo que la manera en la que se toca el melodrama hizo que gustara, que fuera una historia a la altura de nuestro presente.“Hay circunstancias que ponen a los personajes en un juego, por ejemplo a Lola (Julia Urbini) que se metió en un conflicto muy grande, terminó en un asesinato, involucrada con el narcotráfico”, sostuvo.

