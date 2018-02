Para ser modelo no hay edad

Ciudad de México— Si para el amor no hay edad, para convertirse en la reina de las pasarelas tampoco.En los últimos años, se ha vuelto bastante común ver en desfiles y campañas publicitarias a modelos que apenas están dejando atrás la infancia.Y aunque es cierto que muchas de las modelos más famosas fueron descubiertas cuando eran sólo unas niñas (Kate Moss inició a los 14 años), esta tendencia es cada vez más frecuente entre las grandes marcas y casas de moda.Recientemente, la firma española Zara (Grupo Inditex) presentó a la británica Hannah Motler, de 16 años, como su nuevo rostro. La modelo, descubierta a los 12 años, ya había trabajado para Calvin Klein, Valentino y Christian Dior.Los expertos de la industria señalan que esta tendencia se debe a que, es tanta la competencia, que las agencias intentan establecer un vínculo duradero con las maniquíes.“Si las modelos inician como a los 15 o 16 años, eso le da a las agencias un periodo para construir una relación.Pero creo que es una responsabilidad muy grande, incluso si las empresas dicen que tratarán de protegerlas”, dijo Debra Bourne, cofundadora de la empresa All Walks on the Catwalk, a The Guardian.Incluso modelos consolidadas, quienes comenzaron a muy temprana edad, sostienen que debutar tan pequeñas no es lo idóneo.“Tienes que aprender todo tú sola. Es muy estresante, viajas mucho, estás mucho tiempo lejos de tu familia y tienes que lidiar con muchas cosas con las que no deberías a esa edad”, admitió Behati Prinsloo, quien fue descubierta a los 15 años.Dejando a un lado los pros y contras, aquí están algunas adolescentes que están revolucionando al mundo del modelaje.Kaia Gerber16 añosEstados UnidosLa hija de la también modelo Cindy Crawford tenía 10 años cuando debutó en la campaña de Young Versace, en 2010. A los 13, consiguió un contrato con la agencia IMG Models.En 2017, días después de cumplir 16 (edad mínima para desfilar en pasarela), Kaia modeló para Calvin Klein, Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino y Versace.Kristina Pimenova12 añosRusiaA los 9 años, la revista Woman Daily Magazine la nombró la más bonita del mundo, un título que generó polémica en torno a la pequeña nacida en Moscú. Modelo desde los 3 años, Kristina ha colaborado con Armani, Fendi, Benetton, Replay, Dolce & Gabbana y Roberto Cavalli, entre otros.Mason Grammer16 añosEstados UnidosHija del actor Kelsey Grammer y la integrante de Real Housewives of Beverly Hills, Camille Grammer, Mason llamó la atención en la pasada Semana de la Moda de Nueva York, en septiembre. La joven desfiló por sexta ocasión para la firma Malan Breton, donde lució varios diseños de la firma.Hannah Motler16 añosReino UnidoOriginaria de Nottingham, Inglaterra, fue descubierta por Premier Models a los 12 años. Para 2015 ya iniciaba sus primeros trabajos y en 2016 la revista Rollacoaster le dio su primera portada.Debutó con Calvin Klein y abrió los shows de Dries Van Noten y Versus Versace. Fue elegida como el rostro de Zara.Betty Goffey11 añosReino UnidoCon sólo 9 años, Betty formó parte de los 18 personajes que Marc Jacobs utilizó como imagen para su colección otoño/invierno 2015.Pero la pequeña no era ajena al mundo del modelaje: su hermana Daisy es modelo y es hija de la diseñadora Pearl Lowe y el baterista de Supergrass Danny Goffey.