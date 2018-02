Mezclan universos

Ciudad de México— Los creadores de la serie de televisión ‘Game of Thrones’ (GoT), David Benioff y D.B. Weiss, harán una nueva serie de cintas sobre ‘Star Wars’, informó Disney.Benioff y Weiss fungirán como guionistas y productores de la nueva trilogía que estará separada de los episodios originales que inician con ‘Star Wars: Una Nueva Esperanza’, así como la serie que anunció Rian Johnson el año pasado.“David y Dan son algunos de los mejores contadores de historias que trabajan actualmente. Su dominio de personajes complejos, de una historia profunda y de la riqueza de la mitología abrirá nuevos caminos y conducirá a ‘Star Wars’ de maneras que me parecen increíblemente emocionantes”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.“En el verano de 1977 viajamos a una galaxia muy, muy lejana y hemos soñado sobre ella desde entonces. Nos sentimos honrados por esta oportunidad, un poco aterrorizados por la responsabilidad, y muy emocionados de comenzar en cuanto esté terminada la última temporada de ‘Game of Thrones’”, expresaron Benioff y Weiss en un comunicado.Aún no se ha anunciado cuándo serán estrenadas las nuevas cintas.La exitosa serie de HBO, ‘GoT’, terminará en el 2019. Benioff y Weiss previamente habían anunciado que trabajan en otra serie para la cadena, llamada ‘Confederate’.

