De Juárez a Cannes

El cortometraje juarense que retrata la muerte como un proceso de transformación y no como un fin; que une la vulnerabilidad de la tercera edad con lo inesperado de la fantasía; y que rompe con la realidad a través de figuras de plastilina: ‘Modelado’, se exhibirá en el apartado Short Film Corner del Festival de Cannes 2018, en Francia.La producción del género de fantasía y ficción documental, dirigida y escrita por Christian Hernández, oriundo de Ciudad Juárez y de 38 años, sumará su décimo festival desde que terminó su producción en agosto del año pasado, fecha en la que dio a conocer la historia que ya irrumpió en la escena internacional.“Mi primer sorpresa fue cuando quedó seleccionado –en 2017- en el Festival Internacional de Cine Morelia (FICM), es un festival muy importante en México. Fue ahí cuando dije: ‘Algo esta pasando’”, platicó Hernández para El Diario de Juárez.Tras esta primera gran noticia el corto quedó seleccionado en festivales de Brasil, Francia, Argentina y de México para competir por una distinción, pero, y a diferencia de los otros festivales, en Cannes la producción juarense sólo participará dentro de un Catálogo de Cortometrajes que serán mostrados a personalidades de la industria del cine desde el 8 y hasta el 18 de mayo.Sin embargo, y a pesar de que el material producido por Imagidy no competirá dentro de la sexagésima novena edición del festival, el espacio ofrecido por Cannes se ha convertido en una gran oportunidad para que Christian y su primer cortometraje se sitúen dentro el mundo cinematográfico.‘Modelado’ es un cortometraje que se hizo en Ciudad Juárez y que habla, más que nada, de la muerte como un proceso de transformación, no como un final.El guion de esta historia nació en 2014, cuando Christian unió dos relatos: uno que giraba en torno a la vejez y otro que tenía como protagonista a un personaje de plastilina.“Tomé un poco la referencia del modelado en plastilina; es algo que va transformándose. Una metáfora de la muerte tomando la referencia del modelado”, dijo.Entonces el director, quien egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en 2008, decidió comenzar el rodaje del corto en 2015 en el Asilo San Antonio de Senecú.“Me gustaba mucho la locación. Tiene mucha magia, siempre me gustó y siempre fue la primera opción, y afortunadamente me dieron el permiso para grabar”, comentó.El lugar, además de ser el escenario del cortometraje, albergó a todos los ‘actores’ que aparecen en la producción, pues todos ellos eran residentes del asilo, es decir, ninguno tenía experiencia actuando.“Cuando llegué no sabía exactamente quienes iban a salir, trataba de elegir personas muy sociables de carácter, que no fueran introvertidas, es por ello que empecé a platicar con todos y fui escogiendo a cada quien”, explicó.Christian tomó esta decisión para hacer más realista el cortometraje, aún cuando utilizó elementos de fantasía al incluir marionetas y personajes de plastilina en varias de las escenas.Durante la producción fueron cerca de siete adultos mayores quienes participaron, incluyendo a la protagonista, Juana Arnaud de 86 años, quien prácticamente le dio vida a este corto y quien, lamentablemente, no pudo verlo terminado.“Con ella tuve mucha cercanía. Cuando su familia me avisó de su fallecimiento yo estaba en Morelia; me dio mucho sentimiento porque yo estaba celebrando que presentaba el corto en Morelia y me hablan por teléfono para decirme que había fallecido, fue muy triste”, compartió.Este trago amargo sucedió el año pasado, y Hernández, recordó con mucho cariño que ella fue una persona muy alegre, dinámica y “bien encantadora”, todo lo contrario a su personaje dentro del corto.“A ella le emocionaba mucho ver ‘Modelado’ y es la única cosa que me da tristeza, que no alcanzo a verlo, pero me reconforta que su familia sí lo va a poder ver”, aseguró.A pesar de que aún no se tiene una locación asegurada, ‘Modelado’ tendrá su estreno en la frontera a finales de marzo, con lo que el director espera no sólo dar a conocer su trabajo, sino concientizar a la comunidad juarense para que ayude al adulto mayor.Cortometraje de fantasía y ficción documentalDuración: 13 minutosReparto: Juana ArnaudSinopsis: Una mujer de la tercera edad, internada en un asilo de ancianos por problemas de salud, comienza a recibir extrañas visitas de una figura de plastilina que ella misma ha creado.Estreno en Ciudad Juárez: Sábado 31 de marzoPara más información visita la página de Facebook @ImadigyFestival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en Morelia, MéxicoSelección oficialShort México en la Ciudad de MéxicoFantascortoCurtacinema en BrasilSelección oficialParis International Fantastic Film Fesival en París, FranciaSelección oficialRojo Sangre Filmm Fest en Buenos Aires, ArgentinaSelección oficial y ganador de un premio del públicoFeratum Film Fest en la Ciudad de MéxicoSelección oficial y ganador a mejores efectos visualesTenebra Film Fest en Guadalajara, MéxicoSelección oficial y mención honorifica a cortometraje nacionalStuff Mx en la Ciudad de MéxicoSelección oficialMorbido Film Fest en la Ciudad de MéxicoSelección oficial