Entre risas

Beverly Hills— El presidente de la Academia de cine John Bailey les dio la bienvenida a los nominados al Oscar de este año al almuerzo en su honor, y les recordó juguetonamente que actualicen sus perfiles en el sitio de la industria IMDb.Bailey dijo que hay 205 nominados a los premios de la Academia de 2018. La mayoría asistieron al almuerzo privado ayer en el Hotel Beverly Hilton, incluidos Guillermo del Toro, Jordan Peele, Greta Gerwig, Mary J. Blige y el astro retirado de los Lakers Kobe Bryant, postulado por el cortometraje ‘Dear Basketball’.Bryant pasó gran parte del almuerzo posando para fotos con sus fans, incluido James Mangold, quien está nominado por el guion de ‘Logan’. Common, Allison Janney y Raphael Saadiq también se tomaron fotos con el basquetbolista.Incluso algunos de los que no pudieron asistir estuvieron presentes en espíritu. El artista JR trajo una fotografía tamaño natural de su codirectora de ‘Face Places’, Agnes Varda, con su gato. La trajo a la alfombra roja y la subió a un escenario para colocarla al lado de Gerwig y Meryl Streep, quienes estaban conversando.‘Faces Places’ está nominada en la categoría de Largometraje Documental.El almuerzo para los nominados al Oscar suele ser un encuentro relajado que les permite a los postulados pasar un buen rato, felicitar a sus colegas y escuchar de productores cómo pronunciar discursos de aceptación memorables.Este año, los productores incluyeron al comediante Patton Oswalt para ofrecer consejos.“Cuando se paren allá arriba, piensen en Freddie Mercury”, dijo Oswald, exhortando a los eventuales ganadores a levantar la mirada y proyectar su voz.El cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien sigue en las nubes por su victoria del sábado en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés), dijo que fue una noche divertida y elogió las cualidades de Judd Apatow como anfitrión, aunque admitió que no entendió en el momento un chiste que éste hizo dirigido a él.Apatow se mofó durante la ceremonia del sábado de la foto de director de Del Toro, diciendo que parecía una foto de perfil del sitio de citas eHarmony.Del Toro dijo ayer que no sabía lo que era eHarmony cuando Apatow hizo el chiste y que tuvo que buscarlo. Ahora le parece de lo más gracioso.

