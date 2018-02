Simon se despide con gira

Washington DC— El músico Paul Simon, de 76 años, anunció realizará una gira de despedida que lo llevará a nueve países, y que terminará con un concierto en Londres el 15 de julio, reportó EFE.El cantante empezará su último tour en Vancouver, Canadá, para luego tocar en varias ciudades de Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Irlanda e Inglaterra, según un comunicado divulgado ayer.“Estoy muy agradecido por una carrera satisfactoria y, por supuesto, por las personas que escucharon algo en mi música que movió sus corazones”, señaló Simon.El músico anunció la semana pasada su concierto de despedida en el Hyde Park de Londres. Durante esa actuación estará acompañado por los también cantautores Bonnie Raitt y James Taylor.“A menudo me he preguntado cómo sería llegar al punto en el que consideraría llevar mi carrera profesional a un final natural; ahora lo sé: se siente un poco de inquietud, un toque estimulante y algo de alivio”, aseguró el artista.Simon pone así fin a una carrera musical de seis décadas, que ha sido reconocida con numerosos galardones, entre los que destacan 16 premios Grammy.Además, es miembro del Salón de la Fama de Compositores de canciones y del Salón de la Fama del Rock and Roll.El cantante, nacido en Newark, Nueva Jersey, dio el salto a la fama cuando en 1957 formó el dúo Simon & Garfunkel con Art Garfunkel.Tras la separación del mítico grupo, en 1971, Simon empezó una carrera en solitario en la que sacó un total de 20 álbumes, incluyendo algunos recopilatorios.Paul SimonNació: 13 de octubre de 1941 (76 años)Originario de: Newark, Nueva Jersey, EUCónyuges: Peggy Harper (1969-1975)Carrie Fisher (1983-1984)Edie Brickell (1992-presente)Hijos: Harper, Adrain, Lulu y GabrielPoseedor de 16 premios GrammyGrabó: 20 discos

