Drake Bell al natural

Ciudad de México— ¡Drake Bell se desnudó!... Musicalmente hablando. El cantante lanzó su nuevo EP, Honest, de manera independiente y con temas de su autoría, a su ritmo y gusto y en el que, asegura, se muestra tal cual es.“Estoy haciendo esto solo por primera vez y es muy emocionante. No tengo disquera, ¡nada! Yo mismo hice los videos musicales, produje el EP con mi amigo, me encargué del arte...“Es el primer disco de Drake Bell que van a tener en el que no hubo manos o influencias de alguien más, sólo las mías. Me van a ver de una manera real, honesta, sin nada. Es el disco que quería hacer sin que nadie me dijera cómo hacerlo", compartió el intérprete estadounidense, en entrevista telefónica.Después de su producción previa, ‘Ready Steady Go!’ (2014), en la que realizó un tributo a canciones que siempre le gustaron, este trabajo, según contó, muestra un sonido completamente distinto, el cual se desarrolló de manera orgánica.“Cuando regresé al estudio, después del tour con ese álbum, me sentí como privado, que no había escrito nada de mis propias palabras y pensamientos.“Y mis fans me preguntaban dónde estaban mis canciones, y entonces empecé a escribir y los temas comenzaron a surgir, y durante la producción fueron formándose por sí solas y creando este nuevo ritmo”, agregó.El protagonista del extinto show ‘Drake & Josh’ sostuvo que los cuatro temas del EP, entre los que se encuentra ‘Honest’, su nuevo corte y del que promueve actualmente su video, reflejan el artista y el hombre que es a sus 31 años.“Las composiciones dicen ‘éste soy’, ‘estoy de regreso’. Y en ellas digo dónde he estado, las experiencias que he tenido. Eso es lo que siempre he sido: un contador de historias.“Es padre estar de vuelta, ser honesto con los fans y poder darles la oportunidad de que vuelvan a entrar a mi vida de nuevo para que sepan lo que ha pasado y lo que he aprendido”, indicó el también actor.La estrella juvenil reconoce que a través de la música puede relacionarse con quienes lo han seguido por años y que lo más importante es ser sincero con ellos.“Los fans también han crecido y quieren escuchar dónde estoy ahora porque seguramente ya no tienen 10 años, son adolescentes o jóvenes o adultos y no quieren oír mis experiencias de cuando tenía 16, sino de quién soy ahora”.Y aunque algunos han considerado que sus nuevas canciones tienen demasiada producción, recientemente realizó el tour Stripped, por algunas ciudades de Estados Unidos, donde ha hecho gala de su ‘desnudez’.“Han podido ver un lado completamente distinto de las canciones, y sí, básicamente eso ha sido este tour, yo en el escenario sin ninguna pista de fondo ni banda. ¡Sólo yo!”, enfatizó.Adelantó que en los próximos meses visitará Latinoamérica, incluida la Ciudad de México, donde ya planea presentar un show con una producción mayor que la de Stripped.