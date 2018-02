Termina rumores con una bebé

Los Angeles— Los rumores terminaron, Kilye Jenner ya es mamá. A través de sus redes sociales, la modelo confirmó que sí estaba embarazada y hace unos días nació su hija. La socialité escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que anunció la noticia y pidió disculpas por ocultar su embarazo.“Siento haberlos tenido en la oscuridad entre tantas especulaciones. Entiendo que están acostumbrados a que los lleve en todos mis viajes. Pero elegí vivir mi embarazo al margen del mundo. Necesitaba prepararme para este rol de la manera más positiva, sin estrés y sana”, escribió Jenner en Instagram.Kylie Jenner señaló que no tenía planeado revelar esta noticia en alguna fecha especial o por alguna cifra de dinero, sino que buscaba el bienestar de su bebé.“Sabía que mi bebé iba a notar todo ese estrés y cada emoción, así que preferí hacerlo así para mi pequeña vida y para nuestra felicidad”.También describió lo que significó para ella el proceso de embarazo, cómo fue que cambió su vida y agradeció a las personas cercanas a ella por haber mantenido el secreto.“El embarazo ha sido la experiencia más hermosa, empoderadora y cambiante que he experimentado en mi vida y la voy a echar de menos. Agradezco a mis amigos y a mi familia que me hayan ayudado a mantenerlo de la manera más privada posible. Mi preciosa y sana niña nació el 1 de febrero y no podía esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad. Gracias por entenderlo”, se lee en el mensaje.

