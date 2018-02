Evade papeles en TV

Ciudad de México.- En un momento en que se habla de la Epoca de Oro de la televisión, a donde laureados directores y reconocidos actores han migrado, Willem Dafoe no ve posibilidades de estar en la pantalla chica.“La televisión es donde muchos de los recursos están yendo, hay muy buenas personas trabajando en ella y no puedo hablar con autoridad porque nunca he estado en ella.“Sin embargo, creo que en la cultura cinematográfica comandada por directores hay muchas más posibilidades de hacer una especie de poesía, que quizá no vas a tener en una serie”, compartió Dafoe en entrevista telefónica.Profundizar más en los personajes, el nivel de producción, el surgimiento de nuevas plataformas y la libertad creativa, son algunas de las razones que los actores enaltecen de la televisión moderna.Sin embargo, para Dafoe, el cine mantiene una superioridad mayor en cuanto a estética y narrativa.“Mucha gente habla de esta relación a largo plazo con la audiencia, pero creo que eso puede hacer flojos a los intérpretes, hacerlos encantadores por sus actuaciones porque tienen mucho tiempo.“No es lo mismo cuando en el cine vas a ver algo que tiene cierto misterio, porque no lo conoces. Las series comercian con la familiaridad y con darle a la gente lo que quiere, en lugar de retarlos y sorprenderlos. Aún creo que existe esa división”, agregó el actor.Con una trayectoria de más de 35 años, Dafoe ha tenido pocos acercamientos con la televisión.En 1986 participó en un episodio de la serie ‘The Hitchhiker’ y en dos ocasiones ha prestado su voz para un personaje en ‘Los Simpson’.Mientras, su filmografía asciende a más de 100 papeles distintos; uno de las más recientes es el que hace en ‘El Proyecto Florida’ y por el que contiende al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.