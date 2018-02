Muere voz de The Temptations

Ciudad de México.- Dennis Edwards, el vocalista principal de varios de los mayores éxitos de la banda The Temptations en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 74 años, dijo el viernes su representante.La agencia Reuters report que Edwards murió en un hospital de Chicago por complicaciones de una enfermedad no especificada, informó por teléfono Toby Ludwig.El cantante habría celebrado su cumpleaños 75 el sábado.Edwards, nacido en Alabama, reemplazó a David Ruffin como vocalista principal de The Temptations en 1968.Edwards fue el vocalista principal de algunos de los éxitos más memorables del grupo, como “Papa Was a Rollin’ Stone”, un sencillo de 1972 que le valió a cantante y al grupo dos premios Grammy, y “I Can’t Get Next To You”, que encabezó las listas pop en 1969.Edwards abandonó The Temptations cuando el grupo dejó el sello Motown para firmar con Atlantic Records en 1977. Volvió y se fue del grupo varias veces en la década de 1980, cuando la agrupación ya no lograba el éxito del pasado.Edwards fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989 como miembro de The Temptations.