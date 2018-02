Escandaliza beso de los Brady

Ciudad de México— Si hay noticias sobre Tom Brady, seguramente serán sobre su participación hoy en el Súper Bowl. Pues bien, no todo es así.El famoso mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra le dio un beso en los labios a su hijo, Jack (su verdadero nombre es John), de 10 años, en su serie documental en Facebook llamado Tom vs. Time. Y la controversia se armó de inmediato.Tras ver esa imagen, los fans comenzaron a inundar Twitter con mensajes sobre si era apropiado o no el que el jugador de 40 años besara en la boca a su pequeño hijo, producto de la relación con la actriz Bridget Moynahan.En la escena, el chico entra al cuarto donde su papá recibe un masaje y pide permiso para ver las estadísticas de su equipo de fantasía.Tom le pregunta que qué recibiría a cambio y entonces Jack se inclina y lo besa. “Eso fue un piquito”, expresó Brady cuando su hijo se iba y, éste, al escucharlo, se regresa y lo vuelve a besar por más tiempo.“Por una parte, es lindo que Tom Brady y su hijo puedan demostrarse afecto de una manera sana y personal”, tuiteó una persona. “Por otra parte, fue muuucho el tiempo que un niño de 11 años estuvo besando a su papá en la boca, yo ni siquiera hago contacto visual con mis padres todo ese tiempo”.Otra persona calificó de “contenido muy perturbador” el que lo haya hecho regresar para que le diera un beso más largo, puesto que el primero “sólo fue un piquito”.Claro que también salieron los fans a defender al mariscal de campo.“Si crees que el hecho de que el hijo de Tom Brady lo besara en los labios es raro o perturbador o sexual, deberías de ir a terapia y solucionar eso”, expresó uno de ellos.“Es su hijo y no tiene nada de malo. Creo si todos fuéramos un poco más amorosos (y afectivos), sería un mejor lugar, ésa es mi opinión”, tuiteó otro fan.No faltaron las burlas...“Acabo de ver a Tom Brady besar a su hijo en los labios, y ahora tengo 7 días para mostrarle a otra persona o de lo contrario moriré”.Una fuente dijo a la revista People que son simplemente una familia muy amorosa.“Son solo personas cariñosas, súper cariñosas. Es tan triste que el beso se convierta ‘en algo’ porque son tan buenos padres”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.