Elogia Donatella 'La Forma del Agua'

Los Angeles.- La película ‘La Forma del Agua’ sigue recibiendo halagos por parte de diferentes personajes y no sólo del medio artístico.La diseñadora Donatella Versace se une a esta lista de personas que reconocen el trabajo del director mexicano y al ser entrevistada por la revista Vogue, en el video 73 Questions, clasificó su última película como la mejor película jamás hecha, además de afirmar que esta era la cinta que todo el mundo debería de ver en este momento.Durante la entrevista, la empresaria también fue cuestionada sobre su hermano Gianni, quien fuera asesinado en 1995 y de quien dijo que, además de haberle dado el mejor regalo (un diamante amarillo), también le dio el mejor consejo de su vida que fue el de mantenerse fiel a sí misma y añadió que si su hermano aún viviera, seguramente diría que su trabajo como la mente creativa de la marca “no es lo suficientemente bueno”.Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que escriba su autobiografía algún día, comentó que no creía que eso pasara alguna vez. “Nunca, porque todos los errores que hice en mi vida me gusta mantenerlos en privado”.La actual vicepresidenta del grupo Versace concedió la entrevista en un departamento que perteneció a su hermano mayor Gianni, en Italia, y con ésta se suma a la lista de celebridades que han accedido a contestar preguntas de todo tipo, incluyendo a otros como Anna Wintour, editora de la versión americana de la revista Vogue, Nicole Kidman, Taylor Swift, Zac Efron y Cindy Crawford, por mencionar algunos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.