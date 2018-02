Juárez a la escena nacional

Mañana culminará la filmación de un corto juarense que se posicionó como uno de los ganadores del Decimoséptimo Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE): ‘Complejo Norte’.Esta coproducción de Colectivo Vagón y de Autumn Leave Films se situó -en septiembre de 2017- como uno de los 19 ganadores de la convocatoria en la que se inscribieron 196 proyectos de todo México.El proyecto obtuvo uno de los dos lugares dentro de la categoría ‘Ficción de la Región Noroeste’, poniendo en la escena nacional no sólo a Ciudad Juárez, sino a Chihuahua, a través de la conmovedora historia de un hombre que se niega al cambio.“Le tuvimos mucha esperanza al guión. Ganar no fue una sorpresa porque hubo mucho trabajo previo. Estuvimos muy confiados, es por eso que cuando nos dijeron que ganamos sentimos un alivio de saber que lo que estábamos pensando si se cumplió al final”, explicó Juan Manuel Fernández, uno de los directores y el guionista, para El Diario de Juárez.La premiación del concurso, con el objeto de incentivar la realización de proyectos cinematográficos, consistió en otorgarle a los creadores un apoyo económico de más de 600 mil pesos.Gracias a estos recursos el equipo juarense, conformado por un aproximado de 28 personas, comenzó el rodaje el pasado miércoles 31 de febrero en un edificio de viviendas multifamiliares que se ubica sobre la avenida Insurgentes y la calle Carlos Peza.“Este guión lo escribí a finales del 2016 y cuando lo estaba escribiendo el edificio fue mi referencia. Siempre tuvimos muy claro que queríamos hacer el corto aquí”, comentó.Junto a su codirector Julio Abad, -ambos cineastas de 32 años y con más de una década de experiencia en la industria cinematográfica- Fernández ha trabajado entre 12 y 14 horas diarias para culminar con la filmación y comenzar con la postproducción, para luego enviar el material a los estudios cinematográficos más antiguos en Latinoamérica: Estudios Churubusco, ubicados en la Ciudad de México, para su edición.“Nos sentimos muy bien, es distinto trabajar con un proyecto tan grande y con más presupuesto, y no solamente eso, sino con la exigencia de IMCINE, que básicamente demanda mucho profesionalismo y formalidad, pero hemos visto el material y nos ha gustado mucho y creo que sí es exactamente como lo habíamos imaginado”, expresó.Al borde del colapso‘Complejo Norte’ narra la historia de Lucas, un personaje que tiene 47 años viviendo en un edificio bastante viejo, tanto que está a punto de desmoronarse.El encargado de darle vida al protagonista es Víctor Arturo Luján, de 57 años, quien interpreta a un hombre lleno de coraje, nostalgia y tristeza, por lo que se opone a la demolición del edificio.“Hablamos de una situación en la que Lucas se vino a vivir a este lugar desde los 10 años. Ahí murieron sus padres, ahí se casa y se va a vivir con su mujer, y es ahí donde su esposa muere trágicamente al dar a luz a su hija”, compartió Luján.

