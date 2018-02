'Seduce' a Zeta-Jones en película

Ciudad de México.- A Raúl Méndez finalmente se le hizo seducir a Catherine Zeta-Jones ¡14 años después!Tras trabajar juntos en ‘La Leyenda del Zorro’, los actores volvieron a compartir créditos en la película para televisión ‘Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story’.Y a diferencia del pasado, en esta ocasión sí tuvo escenas pasionales con ella.“Ella tenía 35 y yo 27 cuando hicimos El Zorro. En aquel momento me tocaba el que la acosaba y al final nos peleábamos en un tren, que terminó siendo algo muy interesante dentro del mundo de Hollywood.“Ahora me tocó todo un romance y una cosa muy cachonda con ella. Me sorprendió mucho su sencillez y sus ganas de que nos agarráramos, que generamos esa química sexual entre los personajes”, compartió Méndez en entrevista.En el telefilme, la actriz dio vida a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco y el mexicano a Darío Sepúlveda, uno de sus esposos.El actor reafirmó la admiración que tenía por la británica, quien en los últimos años no ha participado en muchos proyectos, sobre todo al interpretar a un personaje tan controversial.“La gente que vio la película y que no sabía de la historia de esta mujer dicen que estaban muy aterrados porque pensaban que eran los hombres quienes manejaban el teje y maneje del narcotráfico.“Cuando ves a esta mujer te das cuenta de que ella era la mamá de los pollitos. ¡Ella le enseñó a Pablo Escobar!”, agregó.La película, que se estrenará el 11 de abril en México por el canal Lifetime, y otras producciones como Narcos (en la que también participó), considera que ayudan a que el público estadounidense conozca otra perspectiva del narcotráfico.“Cuando se la pasan jugando con esto del muro (en la frontera entre México y EU), que lo pongan y le inviertan, pero entonces que todas esas drogas no pasen y vamos a ver quién brinca primero, si los inmigrantes o la gente adicta.“Te puedo asegurar que van a ser más adictos brincando el muro con tal de conseguir droga en México, que mexicanos queriéndose ir allá. Eso es una cosa muy clara”.‘Cocaine Godmother’ se suma a los recientes proyectos del actor, entre los que figuran la serie israelí Miguel y ‘Enemigo Íntimo’, serie que graba actualmente para Telemundo y que estrenará el 21 de febrero.“Me siento muy orgulloso porque es muy fácil menospreciar los géneros, sobre todo en la televisión, pero hay que hacerlo bien. El chiste no es hacerlo, sino en lograr un buen trabajo”, sostuvo.