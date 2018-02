Interpreta con respeto a los migrantes

Ciudad de México.- Cuando se tiene pasión por actuar, no existen realmente los papeles pequeños.El mexicano-americano Daniel E. Mora lo sabe perfectamente, pues aunque ya tiene 33 años de carrera en cine y televisión, no se niega a interpretar a personajes que tienen apenas escasos segundos en pantalla.Su único requisito para aceptar una propuesta laboral, más si la trama se desarrolla en un ambiente lleno de migrantes, es que la historia sea respetuosa con los hispanos.“Mientras exista balance en el resto del episodio o de la película, yo no me agüito. Cuando noto que el personaje del cholo o del jardinero no es el único, y que no nos pintan sólo de esa manera, le entro al papel.“Si existen papeles de héroes latinos en la misma historia, no hay por qué molestarse. Sólo pido que presenten algo más real, más equilibrado y mucho más verdadero”, puntualizó el histrión vía telefónica.Esto lo habla desde su experiencia en series reconocidas como The Bridge, Boston Legal, Weeds, NCIS: Los Ángeles, Castle, The Mentalist y Lucifer, donde ha dado vida a criminales y villanos por igual.“Si veo que no hay dignidad en el papel, no hago el personaje, lo rechazo. Pero si veo que reflejan su realidad, la abordan con respeto y le dan tridimensionalidad, es cuando ya cambia la cosa”.Experto en papeles fugaces y de cuadro, que quizás no duran mucho en pantalla, pero sí son vitales para detonar la acción de la trama, Mora se encuentra cocinando varios proyectos actualmente.El primero es una pequeña participación en Avenge The Crows, al lado de Lou Diamond Phillips, Danny Trejo y Steven Bauer, y en donde da vida a un pandillero que es asesinado al inicio del filme.En la serie Goliath, de Amazon Prime, protagonizada por Billy Bob Thornton, el actor interpreta a un cholo veterano que se burla de su hijo... y que también muere a los pocos segundos de la segunda temporada.“Como no puedo controlar el arco del personaje en el proyecto, me enfoco en controlar mis emociones. Trato de representar esos momentos críticos con verdad y honestidad”, explicó.