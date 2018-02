Triunfar, su destino

Nueva York.- Hace medio siglo, una joven actriz de nombre Helen Mirren recibió buenas noticias, sin que en aquel entonces las reconociera como tales.“Tenía 22 años cuando una clarividente me leyó la mano y me dijo que mi mayor éxito vendría después de los 40. En aquella época me parecieron pésimas noticias. Pensé: ‘Muy bien, éxito será, pero no puedo esperar tanto tiempo. ¡Lo quiero ahora!’”, recuerda.Tuvo que esperar. Pero su destino se cumplió: es ganadora de un Tony, ha sido galardonada en cuatro ocasiones con un Emmy y ha sido nominada el mismo número de veces al Óscar (la única vez que ganó fue como Mejor Actriz en La Reina, en el 2006), además de ser estrella de Broadway y West End en Londres.Y tal como la adivina lo predijo, no fue sino hasta que ya estaba a la mitad de su vida cuando esas oportunidades en realidad comenzaron a llegar.“Supongo que sí creo en el viejo dicho de que lo bueno se hace esperar”, admite la Dama Helen Mirren, de 72 años.Nacida en el oeste de Londres, su madre pertenecía a una familia inglesa de clase trabajadora. Los matices exóticos de su personalidad provienen del lado paterno.“Mi padre nació en Rusia. Cuando comencé a investigar mis orígenes descubrí que uno de mis ancestros creó uno de los primeros teatros de Rusia.“Mi mitad rusa probablemente tuvo que ver con el hecho de que fuera actriz y el tipo de actriz que soy. Está en algún lado de mi ADN. La naturaleza efusiva y de introspección de los rusos hace que se inclinen por la actuación”.Mirren comenzó a actuar en su colegio para señoritas, pero no lo vio como una carrera.“En mi juventud en Inglaterra, si tu familia no era parte del mundo de la actuación, daba la impresión de que ese mundo te era inaccesible. Mi familia no podía darse el lujo de ir al cine ni al teatro. No estuve muy expuesta al arte en la infancia. No teníamos televisión.“Recuerdo que a los 14 años, mi madre me llevó a ver una puesta en escena de Hamlet con actores aficionados. Fue una experiencia maravillosa. Yo era como una esponja: fui a casa y comencé a leer las obras de Shakespeare. Me llevó al mundo de la imaginación. Me sentí atraída por ese mundo, fue irresistible”.Cuando tenía 18 años, un maestro de inglés le sugirió hacer una audición para el Teatro Nacional Juvenil, el NYT, por sus siglas en inglés, y la aceptaron de inmediato.A los 20 años era Cleopatra en la obra del NYT Antonio y Cleopatra, que se presentó en el Old Vic de Londres. Entonces consiguió un representante.“Quería ser una gran actriz de teatro”, evoca.Al mismo tiempo estaba ganando algo de dinero adicional trabajando como acomodadora en un cine de arte local.“Vi todas las películas gratis, como El Ciudadano Kane (1941), además de películas italianas y francesas. Eso me abrió los ojos al enorme potencial que el cine presenta como forma de arte”.Mirren ha seguido trabajando en teatro (en el 2015 ganó un Tony como Mejor Actriz por interpretar a la Reina Isabel II en The Audience), pero su trabajo más aclamado ha sido en el cine, con cintas como ‘El Cocinero, Su Esposa y su Amante’ (1989), ‘Las Locuras del Rey Jorge’ (1994), ‘Gosford Park’ (2001), ‘Hitchcock’ (2012), ‘La Dama de Oro’ (2015) y ‘Trumbo’ (2015).“Cuando inicié mi carrera no tenía ni idea de lo que era filmar. Me sentía muy incómoda en un set. Mis instintos me sacaron adelante, de la mano de grandes directores”.En Estados Unidos, los espectadores conocieron a Mirren cuando interpretó a la detective en jefe Jane Tennison en Prime Suspect (1991-2006). La miniserie de procedimientos policiales de siete temporadas era lúgubre y nihilista, además de ser el mejor escaparate para su estrella.“En aquellos días no se escribían papeles así para mujeres. Era fabuloso. Habría hecho esos guiones en repetición en el norte de Inglaterra, con tal de interpretar un papel tan bueno como ése.“No sabíamos que sería exitoso. La sola idea de que una mujer protagonizara un programa descarnado y dramático no era la norma. Más bien era algo inusitado”.Cincuenta años después de aquella lectura de mano, comentó la actriz, no tiene nada de qué arrepentirse, pero todavía tiene algunos sueños.“Algunas veces tienes que taparte la nariz y saltar hasta lo más profundo. Siempre he buscado libertad en esta profesión. Todavía me encantaría interpretar papeles de cine más extremos e innovadores. ¿Que si lo haré? ¡Eso espero!”.Una dama muy activa- Helen Mirren estelariza el filme de terror ‘Winchester’, que se estrenó en Estados Unidos ayer. La cinta se inspira en acontecimientos verídicos, y la actriz encarna a Sarah Winchester, la viuda del heredero de la fortuna del emporio de las armas de fuego del siglo 19, Winchester Repeating Arms.- The Leisure Seeker, filme que coestelariza con Donald Sutherland, es la historia de la pareja entrada en años compuesta por John y Ella Spencer, quienes suben a su casa rodante para hacer un último viaje, de Boston a la casa de Ernest Hemingway en Key West, Florida.