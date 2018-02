Es bueno para la comedia

Ciudad de México.- La música le ha dado reconocimiento internacional, pero la actuación es otra de las grandes pasiones de Diego Torres.Y precisamente es la faceta que el argentino más ha explotado en los últimos años, tanto en cine como en televisión.“Lo importante es la posibilidad de tener buenos proyectos y de tomar decisiones con base en ellos. Empecé con mi oficio de actor y nunca he dejado de serlo.“En 2013, que nació mi hija, me metí a hacer una serie para estar tranquilo y porque me gustaba la propuesta y de ahí no he parado”, dijo Torres en entrevista telefónica.Participó en la serie Los Vecinos en Guerra y estuvo en las cintas Papeles en el Viento (2015) y Casi Leyendas (2017).De hecho, en unos días comenzará el rodaje de la comedia Re Loca, que protagonizará con la también argentina Natalia Oreiro.“Siempre me gusta trabajar en comedias que tienen un poco de drama, como es la vida. Es un género que a mí me apasiona, sobre todo porque hay que actuarlo con mucha verdad”, añadió.“Cuando la comedia va por ahí, uno no tiene que hacerse el gracioso, las situaciones son graciosas como también son tragicómicas”.Por eso, una cinta que lo conmovió fue No se Aceptan Devoluciones, a partir de la cual entabló una relación con Eugenio Derbez, con quien, señaló, desearía realizar algún proyecto.Esa camaradería que surgió entre ellos hizo que Torres invitara al mexicano a participar Bid For Relief, la iniciativa para recaudar fondos tras los sucesos ocurridos en México y Puerto Rico, creada por Sony Music Latin, eBay for Charity y UNICEF.El intérprete de “Color Esperanza” donó a la causa el chaleco que utilizó para la grabación de su MTV Unplugged (2004), el cual está en una subasta hasta el 7 de febrero.“Creo mucho en eso, en que una cosa pueda ayudar a otra y así se haga una cadena de energía que se va sumando. Por eso guardo las cosas, porque sé que en algún momento van a poder servir en otro sentido”.No obstante, no deja de lado la música y ya alista su próximo álbum, luego de Buena Vida (2015).El cantante aseguró que pasa por un momento de madurez sonora que se reflejará en la producción, la cual tendrá una estética diferente a sus anteriores trabajos sin perder el estilo que lo ha caracterizado.“La música latina está pasando por un momento muy bueno y es importante que se sigan abriendo los caminos. Cada artista tiene la libertad de elegir qué canción o qué música hacer.“A mí siempre me ha gustado la fusión y he traído un montón de música de latinoamérica. Este disco tiene una propuesta que no deja de ser latino, una cosa moderna y algo urbano, pero desde mi estética, que ese era un poco mi objetivo”.