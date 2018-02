Duelo de bellezas

Minneapolis— Mañana durante el Supertazón LII no sólo medirán fuerzas los equipos Águilas de Filadelfia y Patriotas de Nueva Inglaterra, también lo harán sus porristas.El profesionalismo de la NFL promete un espectáculo de altura a través de los jugadores detrás del balón, y también de las bellas animadoras de cada equipo, quienes son más que las sonrisas y las acrobacias que se ven a primera vista. Descubre un poco más sobre las mujeres que están en las alineaciones de Las Águilas y Los Patriotas.Dana, 26 añosSe graduó de la Universidad de Rowan en contabilidad. Además de ser porrista, también es Concejal de Nueva Jersey, y socio comercial de reclutamiento para una empresa. Seguro la rubia es toda una experta en convencimiento.Dana, 27 añosAunque el equipo tiene defensa, no está de más tener un respaldo extra, y para eso está Danna, quien es abogada defensor. La chica tiene dos carreras, pues se graduó de la Universidad de Saint Joseph's con una Licenciatura en Artes en Marketing y también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova, donde obtuvo un doctorado de jurisprudencia.Deseria 28, añosSe graduó de la Universidad de Rowan, en la carrera de Administración de Casos Para una Organización Sin Fines de Lucro, y se especializó en Psicología. También disfruta tomar clases de danza.Jess, 26 añosAdemás de apoyar a los jugadores, también anima a sus estudiantes cuando realiza su trabajo como profesora de educación especial. Se graduó de la Universidad de West Chester, y tiene una especialidad en psicología. También estuvo en la Universidad de St. Joseph's, donde obtuvo una maestría en ciencias de análisis de comportamiento de la justicia criminal. No conforme con eso, actualmente cursa una maestría en Liderazgo Educativo en la Universidad Immaculata.Jessica 27 añosEs una secretaria judicial graduada de la Universidad Temple Beasley de Leyes J. D. Para compensar la rudeza de su carrera, también obtuvo un título en danza de la Universidad Mercyhurst.Alyssa 26 añosLa animadora cursó la Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas en la Universidad de New Hampshire, y se especializó en cifras. También es experta en teatro y danza.Jennifer 25 añosLa originaria del pueblo de Salem, quien regresó con los Patriotas esta temporada, tiene una licenciatura en Ciencias y se especializó en Administración de Empresas Enfocada en Marketing, la cual concluyó en 2013.Jenna 27 añosLa animadora e ingeniera eléctrica se graduó en 2011 de la Universidad de Massachusetts, en Dartmouth, y en 2018 del Instituto Politécnico Worcester. Después de concluir la primera carrera, se convirtió en licenciada en Ciencias.Kayla 27 añosLa capitana de línea se graduó de la Universidad de Massachusetts y de los colegios de Amherst y del Dean College. Se especializó en Psicología y Gestión Empresarial, además, tiene una Licenciatura en Artes.Victoria 27 añosLa también capitana de línea tiene un buen sentido de la estética, pues cursó la licenciatura en Bellas Artes, y se especializó en fotografía en medios digitales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.