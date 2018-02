Para la imagen son bien fieras

Monterrey.- No les gusta estar inmiscuidos en escándalos y si de imagen se trata, su “garra” siempre luce impecable frente o lejos del reflector.En sus inicios de su carrera, en 1972, muchas veces, dijo Jorge Hernández, líder de Los Tigres del Norte, les hicieron “el fuchi” por tocar corridos y temas norteños.Los hermanos Hernández, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis, además de su primo Óscar, se propusieron ser muy disciplinados en su vida, para que fuera un reflejo en su carrera.“Tratamos de cuidar todo”, comentó Jorge en entrevista telefónica para promocionar su concierto de mañana en la Arena Monterrey, “desde un principio, cuando uno empieza esta carrera y cuando eres niño, como fue el caso de nosotros y eres rechazado por la música que tocas y que no eres bienvenido en ciertos lugares, estados y ciudades, te sientes como relegado.“Dijimos: ‘un día mi disciplina tiene que distinguirse de alguna manera’. Entonces, decidimos representar esta música lo más digno que se pueda representar. Esa es nuestra tarea”.Con 46 años en la escena musical, “Los Incansables” se han hecho respetar por ser responsables, cuidadosos con su imagen y respetuosos de lo que hacen.En el escenario, el quinteto “brilla” con sus atuendos porque usan colores llamativos en sus sacos que combinan con sus botas, muy lejos del estilo de conjuntos con flequillos en las mangas que portaban en sus inicios.Pero cuando no están en los escenarios, Los Tigres optan por los trajes sastre. También cuidan su alimentación para lucir siempre delgados y nunca pasarse de peso.¿Será que son unos Tigres vanidosos?“Creo que es más bien como un deber que hemos tenido desde niños. Es un deber representar esta música lo más digno que se pueda. El deber, si es parte de la vanidad, pues qué bonito que seamos vanidosos en este aspecto.“Tratamos de cuidarnos y nunca lleguemos a un estado donde no nos importe nuestra presencia, eso sería fatal para nosotros”.Tampoco les gusta estar en polémicas y si han estado es porque en algunas plazas les han prohibido tocar sus corridos.“Tratamos de no meternos en problemas con nadie, siempre buscamos darle su lugar a niños, jóvenes y mayores”.Con el arranque del año, llegan también nuevas oportunidades para seguir sumando éxitos.Tienen planes de empezar a grabar disco con temas inéditos, además, pactaron compartir escenario con Molotov, en Los Ángeles, y siguen trabajando en su documental, que estrenarían en el cine el año pasado, pero debido a que le hicieron algunos cambios, se retrasó.“La fecha correcta no la tengo, pero ya estamos terminando el documental. Había unos detalles que no salieron como pensamos que iba a estar en el video y que quisimos cambiar de última hora”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.